K+S positiever gestemd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) K+S heeft in het eerste kwartaal van 2024 beter dan verwacht gepresteerd. Dat bleek maandag uit cijfers van de Duitse kunstmestproducent. "K+S heeft de verwachtingen van de markt overtroffen", stelde de fabrikant maandag. CEO Burkhard Lohr sprak van een "succesvolle jaarstart", dankzij de sterke Europese activiteiten. De EBITDA kwam uit op 200 miljoen euro en de vrije kasstroom op 111 miljoen euro. De consensus samengesteld door Vara rekende op respectievelijk 165 en 68 miljoen euro. De outlook voor de EBITDA in 2024 werd maandag gehandhaafd, met de aanmerking dat de onderkant van de bandbreedte van 500 tot 650 miljoen euro minder waarschijnlijk is geworden na het goede eerste kwartaal. In 2023 kwam de EBITDA nog uit op 712 miljoen euro. De vrije kasstroom zal dit jaar minimaal positief zijn, aldus K+S. Analisten van zakenbank Jefferies rekenen op een gematigde koersreactie, aangezien de consensusverwachting voor de EBITDA in 2024 op 562 miljoen euro lag, terwijl Jefferies zelf iets hoger zat met 599 miljoen euro als verwachting. De kwartaalomzet van 988 miljoen euro was hoger dan de consensus van 904 miljoen euro. In het eerste kwartaal van 2023 was de omzet nog 1,2 miljard euro. Bron: ABM Financial News

