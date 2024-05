AEX hoger geopend Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag met winst gestart. De AEX noteerde circa 0,2 procent hoger op ongeveer 913 punten. In de AEX ging AkzoNobel aan de leiding met een winst van 1,6 procent. Philips steeg 1,2 procent, net als Besi. Randstad was met een bescheiden verlies van 0,2 procent de grootste daler. In de AMX ging Air France-KLM 1,2 procent hoger en won AMG 1,1 procent. Fugro daalde een half procent. Bij de smallcaps ging ForFarmers aan de leiding met een koerswinst van 0,9 procent. Kendrion daalde 1,2 procent. Theon steeg na een kwartaalupdate met 4,6 procent. Bron: ABM Financial News

