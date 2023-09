Het is voorbeurs weer rood, en Prinsjesdag in zeven swingende grafieken

De AEX-indicatie is -0,3% en de index (future) is daarmee nog een van de grootste dalers in het Westen. Alles beweegt nu tussen -0,01% en -0,3%.

Er is geen tot amper bedrijfsnieuws nu, de macroagenda is leeg, Den Haag viert Prinsjesdag en in New York gaat InstaCart voor $30 per aandeel naar de beurs. Verder stijgt olie maar door, zijwaartsen aandelen per saldo voort, maar de rentes en dollar neigen idem dito hoger.

Europese futures openen dus net in de min

De Amerikaanse staan net in de min

In Azië daalt alles en iedereen van -0,1% in Shenzhen tot -1,1% in Tokio

Alibaba +0,3%

Tencent -0,3%

TSMC -0,4%

Samsung -0,7%

De dollar stijgt 0,1% naar 1,0681

Goud verliest 0,1%, olie gaat door met WTI dat 1,1% stijgt en Brent 0,6%, en crypto loopt meer dan een procent op. Bitcoin staat nu op $26.805,14

De rentes leveren een basispuntje in bij de ochtendkoffie, maar staan hoog. Onze tienjaars noteert net onder top 3,079%



De heetste grafiek momenteel: olie blijft maar stijgen en Brent (oranje) noteerde zelfs al even boven $95, de hoogste stand sinds... u ziet het. Paars is West-Texas Light Intermediate (WTI).



Het is Prinsjesdag, maar dat heeft natuurlijk geen impact op het Damrak, of welke financiële markt dan ook. We kunnen wel kijken hoe ons land ervoor staat in zeven swingende grafieken. Eerst de AEX (oranje) en onze rente, aandelen zijwaartsen en onze tienjaars loopt op. Die staat nu zelfs vlak onder top 3,079% dit jaar.

Zie de bars, de daguitslagen in de rentes zijn zelfs hoger dan die van aandelen.



Onze nationale schuld zit onder de 60%-Maastrichtnorm.



Uitgaven en inkomsten overheid, zeg maar hoe neoliberaal of socialistisch u dit vindt.



BBP-groei mag wel wat harder?



De inflatie mag wel wat minder?



De meest opmerkelijke:



Tot slot, deze kent u waarschijnlijk:



Nog één plaatje, over zijwaartsen gesproken...



De bron:

The S&P 500 Index just notched a resiliency milestone not seen in five years https://t.co/7MHe2qWs8Z — Bloomberg Markets (@markets) September 18, 2023



WATCH: Wall Street closed up nominally as investors look to Federal Reserve https://t.co/G5PsOtPBA5 pic.twitter.com/c94wCYu33O — Reuters Business (@ReutersBiz) September 19, 2023



De networks proberen het zo spannend mogelijk te maken. Deze issues spelen zeker, maar zijn tijdelijk.

WATCH: Federal officials are expected to leave rates on hold following their two-day meeting. However, the autoworkers strike, a possible federal government shutdown, and a student loan squeeze on consumers are posing new risks to that best-case outcome https://t.co/zLOK0Y4nlz pic.twitter.com/mRgdRmvFhs — Reuters Business (@ReutersBiz) September 19, 2023



Er is weer een flinke beursgang vandaag in New York: InstaCart.

Instacart prices IPO at $30 a share, valuing grocery delivery company at about $10 billion https://t.co/Yi87PccL31 — CNBC Now (@CNBCnow) September 18, 2023



Afknijpen dus. Waar stond het nou? Citigroup denkt dat de olieprijs aan zijn max zit, omdat andere landen wel in het gat springen dat zeg maar SA en Rusland zouden veroorzaken:

BREAKING: Brent oil rallies above $95 a barrel for the first time since November as Saudi Arabia and Russia curb supplies https://t.co/8bnu5VMXG6 pic.twitter.com/k7zLANKPBn — Bloomberg Markets (@markets) September 19, 2023



Meer over olie:

Saudi Aramco CEO Amin Nasser says forecasts that oil usage will peak soon have been proven to be unrealistic https://t.co/1MOb17ssNj — Bloomberg Markets (@markets) September 18, 2023



Opmerkelijk:

WATCH: French supermarket Carrefour has slapped 'shrinkflation' warnings on products in a move to rally support and pressure Nestle, PepsiCo and Unilever to reduce price inflation ahead of contract talks https://t.co/Rw4uHeWW2X pic.twitter.com/Po22ti8RTG — Reuters Business (@ReutersBiz) September 19, 2023



Ook al in Canada:

Executives of five large grocery chains including Walmart agreed to work with the Canadian government on a plan to stabilize food prices, the country’s industry minister said https://t.co/GvGhIcyM9G — Bloomberg Markets (@markets) September 18, 2023



Oh, gebeurde dat nog niet dan? Is alweer een halfjaar geleden. Langer zelfs.

EU watchdog scrutinises banks' defences after SVB, Credit Suisse woes https://t.co/gQ1yerEDEN pic.twitter.com/FSMa53aehq — Reuters Business (@ReutersBiz) September 19, 2023



Gewoon met kind op de arm, wat een beelden...

WATCH: In a meeting in New York, Turkish President Tayyip Erdogan has asked Tesla CEO Elon Musk to consider building a Tesla factory in Turkey https://t.co/TnhruAA5Pn pic.twitter.com/eoJ645LCeT — Reuters Business (@ReutersBiz) September 19, 2023



Veel plezier en succes vandaag.