Baidu boekt minder winst

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Baidu heeft in het eerste kwartaal minder winst geboekt op een licht groeiende omzet. Dat maakte het Chinese internet- en AI-bedrijf donderdag bekend. "De optimalisatie van onze AI-technologie blijft een aanjager van de omzetgroei uit AI Cloud", aldus CEO Robin Li van Baidu. De nettowinst daalde met 6 procent op jaarbasis tot 5,4 miljard renminbi, van 5,8 miljard een jaar eerder. Op kwartaalbasis steeg de winst wel fors met 110 procent. De omzet steeg met 1 procent op jaarbasis tot 31,5 miljard renminbi, of omgerekend 4,0 miljard euro. Er vloeide in het afgelopen kwartaal 229 miljoen dollar terug naar aandeelhouders via de inkoop van eigen aandelen. Bron: ABM Financial News

