Beursblik: KBC Securities zet Galapagos op Kopen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) KBC Securities heeft het koersdoel voor Galapagos ongewijzigd gehouden op 50,00 euro, terwijl het advies werd verhoogd van Accumuleren naar Kopen. Dit bleek donderdag uit een rapport van analisten van Jacob Mekhael en Thomas Vranken. Galapagos kondigde woensdagavond een samenwerking aan met Blood Centers of America, waardoor toegang wordt verkregen tot BCA’s netwerk van meer dan 50 locaties in de VS voor de gedecentraliseerde productie van Galapagos' CAR-T-celtherapieën. Financiële details van de deal werden niet bekendgemaakt. Mekhael en Vranken geloven dat deze samenwerking een aanzienlijke productiecapaciteit voor Galapagos in de VS kan ontsluiten. Een eerste berekening wijst op een capaciteit van 8.000 CAR-T's per jaar, hetgeen nog kan worden opgevoerd naar 10.000 stuks. Dit komt dicht in de buurt van de wereldwijde capaciteit van Gilead in 2024. De analisten beschouwen deze overeenkomst als een grote stap in de richting van het aantonen van de schaalbaarheid van het gedecentraliseerde productiemodel van Galapagos. En dus ging het advies naar Kopen. Bron: ABM Financial News

