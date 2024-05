Beursblik: fusieplan Vastned komt eerder dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Vastned

(ABM FN-Dow Jones) Het plan om Vastned Retail te fuseren met het Belgische dochterbedrijf Vastned Belgium tot een Belgische entiteit, komt sneller dan verwacht en heeft een duidelijke positieve rationale. Dat stelden analisten van ING donderdag in een rapport als reactie op het nieuws. Ten eerste vereenvoudigt dit de organisatiestructuur en het bestuur. Bovendien bespaart dit 2,0 miljoen tot 2,5 miljoen euro aan kosten, wat 5 procent van het directe resultaat van het gecombineerde bedrijf is. Ook is het gunstig voor de financiering en wordt de free float en de liquiditeit van de twee aandelen hierdoor vergroot. Tenslotte kan een enkel beursgenoteerd platform in België een marktkapitalisatie van meer dan 500 miljoen euro bereiken. De kwartaalcijfers die vanochtend ook werden bekendgemaakt door de Nederlandse tak, zijn over het algemeen goed te noemen, volgens ING. Na de verkoop van Rokin Plaza voor 100 miljoen euro is de overbruggingslening van 225 miljoen euro verlaagd. ING heeft een Houden advies voor Vastned Retail met een koersdoel van 22,00 euro. Bron: ABM Financial News

