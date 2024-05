Easyjet verwacht dat vraag naar zomervluchten winst zal aanjagen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: easyJet

(ABM FN-Dow Jones) Easyjet verwacht dat de vraag naar vakantievluchten deze zomer de jaarwinst zal aanjagen. Dit bleek donderdag uit cijfers van de luchtvaarder. De vraag naar zomervluchten blijft positief, ziet Easyjet. De boekingen liggen 1 miljoen tickets hoger dan een jaar eerder. In de tweede jaarhelft verwacht de luchtvaartmaatschappij 8 procent meer stoelen te vullen. "We liggen op schema voor een nieuw zomerrecord, wat zal resulteren in een sterke winstgroei in heel 2024", aldus CEO Johan Lundgren, die stelde dat het bedrijf ook op schema ligt om aan de doelen op middellange termijn te voldoen. Donderdag werd bekend dat Lundgren begin volgend jaar opstapt en dat CFO Kenton Jarvis zijn rol overneemt. Easyjet heeft circa 77 procent van de vluchten in het derde kwartaal volgeboekt en 39 procent van de vluchten in het vierde kwartaal. In het afgelopen halfjaar boekte Easyjet een verlies van 347 miljoen pond, hetgeen minder is dan de 415 miljoen pond een jaar eerder. De omzet trok met 22 procent aan tot 3,27 miljard pond. De passagiersomzet steeg met 17 procent tot krap 2,1 miljard pond, terwijl de omzet per stoel met 5 procent aantrok tot 48,34 pond. Exclusief buitengewone en andere eenmalige posten kwam het verlies uit op 350 miljoen pond tegen 411 miljoen pond een jaar eerder. In april zei het bedrijf al een halfjaarverlies te verwachten van 340 tot 360 miljoen pond. Bron: ABM Financial News

