Europese beurzen lager rond middaguur

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag lager. Beleggers nemen hier en daar wat winsten, na de stijgingen van de afgelopen periode. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een verlies van 0,1 procent op 524,10 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,3 procent naar 18.819,85 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 0,6 procent met een stand van 8.192,59 punten. De Britse FTSE daalde 0,4 procent naar 8.414,86 punten. De belangrijkste indices leverden donderdag wat opgebouwd rendement in, na de recente plussen. De Amerikaanse macrodata die woensdag werden gepubliceerd, boden voor de Fed voldoende ruimte om een renteverlaging dit jaar nog even voor zich uit te schuiven. De olieprijs handelde donderdag onveranderd. Een juni-future West Texas Intermediate noteerde op 78,66 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 82,77 dollar werd betaald. De euro/dollar noteerde op 1,0872. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0877 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0879 op de borden. Bedrijfsnieuws Siemens zet volgens RNC Capital Markets met de verkoop van Innomotics een volgende stap in het versimpelen van de onderneming. Innomotics wordt voor 3,5 miljard euro verkocht aan KPS Capital Partners. De kwartaalcijfers van Siemens vielen vanochtend wel tegen. De koers daalde 5,1 procent. BT Group verhoogde bij de jaarcijfers vandaag het dividend, volgens Citi Research een teken van vertrouwen in het plan om de omzet per gebruiker te verhogen. De koers steeg 11,1 procent. Aegon heeft in het eerste kwartaal minder kapitaal binnengehaald dan een jaar eerder, maar blijft ruim bij kas en gaat later dit jaar voor 200 miljoen euro eigen aandelen inkopen. Aegon kondigde donderdag aan dat CFO Matt Rider na zeven jaar het stokje overdraagt aan Duncan Russell. Rider gaat met pensioen. Het aandeel won 0,7 procent. KBC heeft de winst in het eerste kwartaal veel minder sterk zien dalen dan was gevreesd, dankzij meevallende inkomsten. KBC boekte een nettowinst van 506 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2024. De nettowinst was in de analistenconsensus gemiddeld ingeschat op 444 miljoen euro. KBC kondigde aan dat het een buitengewoon interim-dividend van 0,70 euro per aandeel zal uitkeren. De koers noteerde 5,2 procent lager. Na cijfers daalde Syensqo met 2,4 procent. Zakenbank Jefferies sprak echter van meevallende resultaten bij Syensqo in het eerste kwartaal. Umicore was donderdag de sterkste daler in de sterindex met een koersverlies van 5,6 procent na het verrassende vertrek van de CEO. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een iets hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het groen. De toonaangevende S&P 500 index steeg woensdag 1,2 procent tot 5.308,15 punten, de Dow Jones index won 0,9 procent op 39.908,00 punten en de Nasdaq sloot 1,4 procent hoger op 16.742,39 punten. Bron: ABM Financial News

