Update: Meer winst voor JD.com

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) JD.com heeft in het eerste kwartaal de winst zien stijgen. Dat maakte het Chinese technologiebedrijf donderdagmiddag bekend. Het bedrijf boekte een omzetgroei van 7,0 procent op jaarbasis. De omzet steeg zo tot 260 miljard yuan, of omgerekend 36 miljard dollar. De nettowinst steeg van 6,3 miljard naar 7,1 miljard yuan, of 1,0 miljard dollar. "We zijn verheugd om het jaar te zijn gestart met een solide prestatie", aldus CEO Sandy Xu van JD.com. De CEO zag een "sterke groei" in het aantal actieve gebruikers. "We hebben er vertrouwen in dat we verder kunnen bouwen op het huidige momentum." Per aandeel steeg de winst met 15,3 procent tot 4,53 yuan. In het afgelopen kwartaal werden er 98,3 miljoen eigen aandelen ingekocht, goed voor een totaalbedrag van 1,3 miljard dollar en circa drie procent van het aantal totaal uitstaande aandelen. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

