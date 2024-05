Brussel start formeel onderzoek naar Meta Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Facebook

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie is donderdag formeel het onderzoek gestart naar mogelijke schending van wetgeving ter bescherming van minderjarigen door Meta, de eigenaar van onder meer Facebook en Instagram. De Brusselse toezichthouder is bezorgd dat de systemen en algoritmes van Facebook en Instagram verslaafd gedrag bij kinderen stimuleren en zogenaamde 'konijnenhol-effecten' creëren. Ook maakt de Europese Commissie zich zorgen over de manier waarop Meta de leeftijd van gebruikers verifieert. "We willen de mentale en fysieke gezondheid van jonge mensen beschermen", stelde eurocommissaris Margrethe Vestager. De eurocommissaris voor de interne markt Thierry Breton voegde eraan toe niet overtuigd te zijn dat Meta voldoende heeft gedaan om te voldoen aan de verplichtingen van de Europese wet op de digitale dienstverlening, de zogeheten Digital Services Act. Medio 2023 kreeg Meta al een boete opleggen van 1,3 miljard dollar door Brussel, omdat Meta privacygevoelige data van EU-burgers doorstuurde naar de VS. Bron: ABM Financial News

