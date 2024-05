Valuta: euro hoger door zwakke dollar

(ABM FN-Dow Jones) De euro koerste donderdag richting de 1,09 dollar met een psychologisch en technisch weerstandsniveau op 1,0940 dollar.

"Het is vooral dollarzwakte die we op de borden zien", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Na de meevallende Amerikaanse inflatiedata over april, die woensdag naar buiten kwamen, blijft de Amerikaanse munt in sterke mate onder invloed van macro-economische data die bepalend zijn voor het rentebeleid van de Fed. Wat dat betreft zal de markt vandaag en morgen de Fed-sprekers in de gaten houden."

ABN AMRO wees deze week in een valutacommentaar ook op de grote verschillen in de tienjaarsrentes, die verschoven zijn in het voordeel van de euro ten opzichte van de dollar. Dit was ook het geval voor het Britse pond ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

De voorzitter van de Fed van Minneapolis, Neel Kashkari, denkt dat de centrale bank de Amerikaanse rente nog een tijdje op het huidige niveau moet houden, om meer vertrouwen te krijgen in een afnemende inflatie. Kashkari noemde als grootste onzekere factor de druk op de economie door het monetaire beleid, maar Kashkari toonde zich positief verrast door de veerkracht van de economie. Kashkari is momenteel geen stemgerechtigd lid van de Fed. Later deze week komt Kaskari nog een keer aan het woord, samen met een aantal andere Fed-prominenten.

De euro noteerde donderdag 0,1 procent lager op 1,0873 dollar, na eerder op de ochtend nog boven de 1,0890 dollar te hebben genoteerd. De Europese munt noteerde vlak op 0,8579 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,1 procent tot 1,2674 dollar.