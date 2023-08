Edelmetalen nog niet in de schijnwerpers

Goud en zilver zijn assets van vroeger. Zij hebben geen plaats in de digitale wereld van 2023. Voor bitcoin is de situatie precies omgekeerd. Bitcoin is de asset/veilige haven van de toekomst. Bitcoin gaat dan ook de komende maanden exploderen naar 250.000 dollar en daarna ver boven de miljoen dollar uitkomen.



We zijn op weg naar een nieuwe veel betere wereld waarin AI en artificial worlds de hoofdrol zullen spelen. Middels AI en verbeterde digitale gezondheidstechnologieen (MRNA crispr cas) kan iedereen gezond worden en lang leven zonder dat men gezond hoeft te leven dit is prachtig nieuws voor ons allemaal.



We leven in de mooiste tijd ooit, de de economie draait (dankzij het beleid van het kabinet RUTTE/KAAG grote klasse) als een tierelier en het geld klotst tegen de plinten. Het gaat gewoon goed en dat gaan we samen vieren!!!!!!!!



De inflatie is vernietigend verslagen dankzij het beleid van de FED en de ECB grote klasse!!!!! De EU kan zelfs de komende jaren DEFLATIE verwachten in plaats van inflatie