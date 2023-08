Edelmetalen nog niet in de schijnwerpers

Je hoort weinig over de koersontwikkeling van goud en zilver. Dat is ook niet zo gek als je de meerjarige grafieken bekijkt. Er valt gewoon niks te verdienen, want technisch valt op dat edelmetalen al jaren vooral zijwaarts tenderen. De goudprijs bereikte op 7 augustus 2020 een all time high rond $2.075,35. Dat is dus 3 jaar geleden, terwijl goud momenteel ruim 7% lager noteert op $1.919.

Zilver noteerde begin 2021 een high rond $30, om vervolgens geleidelijk weg te glijden. De huidige stand rond $24,75 weerspiegelt een daling van ruim 17%.

Geen applaus

Ook de afgelopen maanden hebben edelmetalen geen applaus gehad op het podium van de financiële markten. De goudprijs bleef hangen in de range $1.900-$2.175. Zilver fluctueerde richtingloos tussen $22 en $26.

Over de eerste 8 maanden van 2013 waren de prestaties verdeeld. De goudprijs is YTD 5,5% opgelopen, terwijl zilver nagenoeg gelijk bleef met een plusje van 1,5%. Maar vooral de laatste maanden staan de prijzen onder druk. Zo is goud 7% teruggevallen en de zilverprijs ruim 6% gedaald.

De recente terugval van de edelmetalen lijkt samen te vallen samen met een afname van de inflatie. Vandaag bekijk ik de langetermijngrafieken van goud, zilver, platina en palladium.

Goud is afgeketst op de top van 2020

De goudprijs oogt zwak. Ten eerste is de opwaartse fase naar onderen gebroken. Bovendien werd net onder $2.000 en mogelijke lagere top gevormd, hetgeen dat wijst op verkopers.

Bij een slotstand van $1.893,04 (bodem van 30 juni) zou het technische plaatje verder verpieteren. Na een doorbraak onder dit bedrag wordt 1.614,84 het volgende neerwaartse koersdoel.

Weerstand voor de goudprijs ligt op $2.075,35 (gevormd op 7 augustus 2020). Sindsdien is de koers daar al twee keer op afgeketst.

Zilver zet zich vast

De zilverprijs doet dit jaar niet zoveel. De markt tendeert vooral in horizontale richting tussen $22.10 en $26,23. Sinds begin 2021 zijn er wel lagere toppen zichtbaar, oppassen dus.

Alleen op de kortere termijn zien we een patroon van lagere toppen en hogere bodems. Dit geeft aan dat de markt op de kortetermijn geen richting weet te kiezen.

Platina doet niet zo veel

Platina beweegt per saldo zijwaarts. De steun bevindt zich op $890,47 (bodem van 30 juni) en weerstand op $995,40 (top van 21 juli).

Lagere toppen signaleren echter nog steeds verkoopdruk. Houd daarom de steun $890,47 goed in de gaten. Breekt platina hieronder, dan mag een verdere daling worden verwacht richting $821,75: de bodem van eind vorig jaar.

Palladium in vrije val

De prijs van palladium is YTD ruim 30% gezakt. Sinds begin vorig jaar bedraagt de daling ruim 60%. De koerspieken van palladium worden nog steeds lager gevormd. Zolang dit patroon wordt voortgezet, is er sprake van verkoopdruk.

De eerstvolgende bodem die palladium in de huidige koersval tegenkomt, ligt er pas rond $825,90 (bodem van 7 juli 2017). Palladium heeft weerstand rond $1.3410 (top van 11 augustus).

