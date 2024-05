Media: PAI overweegt opties voor belang Nestle ijs-joint venture Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) PAI Partners is in gesprek met investeerders over een nieuw fonds om een belang van 50 procent in zijn ijs joint venture met Nestlé onder te brengen in een apart fonds. Dit meldde persbureau Bloomberg vrijdag op basis van ingewijden. Private-equity bedrijf PAI werkt samen met een bank om de belangstelling van investeerders te testen voor een zogenaamd continueringsfonds. Dat zou helpen om de levensduur van haar investering in de ijsactiviteiten van Froneri te verlengen, zeiden de bronnen tegen Bloomberg. Een deal zou Froneri kunnen waarderen op ongeveer 10 miljard dollar, volgens een van de ingewijden. Er zijn gesprekken gaande met potentiële investeerders, waaronder staatsinvesteringsfondsen, die het nieuwe fonds zouden kunnen steunen, volgens de bronnen. De gesprekken zouden ook kunnen leiden tot de verkoop van een minderheidsbelang in Froneri aan langetermijninvesteerders, maar dat is niet zeker. Woordvoerders van PAI en Nestlé wilden tegenover Bloomberg geen reactie geven. De Froneri-activiteiten, waaronder het bekende ijsmerk Haagen-Dazs, zit nu in PAI's Continuation Fund V, dat in 2019 werd gelanceerd. PAI is dit jaar begonnen met het onderzoeken van strategische opties voor Froneri, waaronder een mogelijke beursnotering. Froneri concurreert met de ijsactiviteiten van Unilever, dat in maart van dit jaar aankondigde zijn ijsactiviteiten af te willen stoten of verkopen. Hierin zijn onder meer de bekende merken Magnum en Ben & Jerry's ondergebracht. Bron: ABM Financial News

