AEX sluit opnieuw op recordniveau

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn vrijdag met winst gesloten, waarbij de AEX zijn recordniveau verder aanscherpte. Op weekbasis steeg de hoofdindex 2,6 procent.

De AEX index steeg 0,7 procent tot 910,59 punten, terwijl de AMX een verlies van 0,1 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 0,9 procent.

Het Damrak zette vrijdag zijn recordreeks voort, mede gesteund door de groeiende overtuiging dat de Amerikaanse Federal Reserve dit jaar zal beginnen met het verlagen van de rente en sterke bedrijfscijfers.

Uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank bleek vrijdag dat de ECB in juni al wil gaan beginnen met het verlagen van de rente.

"De zojuist vrijgegeven notulen van de bijeenkomst van de Europese Centrale Bank in april bevestigen dat de bank tijdens de bijeenkomst in juni zal beginnen met het verlagen van de rente, behoudens grote verrassingen in de komende vier weken", zei econoom Carsten Brzeski van ING.

Echter, "wij denken dat de ECB nog steeds onvoldoende aandacht besteedt aan de onderliggende ontwikkelingen in de VS. We krijgen vaak de vraag of de ECB eerder zou kunnen beginnen met het verlagen van de rente dan de Fed", aldus Brzeski.

"Zeker, dat kan, in theorie", voegde hij toe, om vervolgens te concluderen dat in de zeldzame gevallen dat de ECB de Fed niet volgde dit over het algemeen later als een misstap werd gezien.

Uit het VK kwam vrijdag het nieuws dat de Britse economie in het eerste kwartaal op kwartaalbasis is gegroeid met 0,6 procent. Op jaarbasis groeide de economie met 0,2 procent. Dat was ook beter dan de 0,4 procent die economen hadden verwacht.

Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de VS het nieuws dat het consumentenvertrouwen in de VS verder is gedaald. De vertrouwensindex daalde van 77,2 naar 67.4.

De inflatieverwachting steeg daarentegen. De inflatieverwachting voor de komende 12 maanden kwam begin deze maand uit op 3,5 procent, tegen 3,2 procent eind april. De inflatieverwachting voor de komende 5 jaar steeg van 3,0 naar 3,1 procent.

De olieprijs noteerde vrijdag 0,3 procent lager op 79,00 dollar per vat.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde vrijdag 5 basispunten hoger op 4,501 procent, terwijl de Duitse bund stabiel noteerde op 2,5170 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0769. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0783 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0781 op de borden.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 18 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Randstad met een winst van 2,6 procent. ASML en ASMI stegen 2,0 procent hoger, terwijl Besi 1,8 procent won.

Adyen won 1,7 procent en UMG sloot 3,0 procent lager.

ABN AMRO steeg 1,2 procent, na een koersdoelverhoging van KBC van 63,00 naar 67,00 euro met een ongewijzigd Overwogen advies.

In de AMX ging Basic-Fit aan kop met een winst van 1,9 procent, Air France-KLM steeg 1,6 procent en Inpost daalde 1,7 procent. Alfen sloot 2,6 procent lager.

Eurocommercial steeg 1,2 procent, na iets beter dan verwachte kwartaalcijfers . "Geen verrassingen, de outlook werd herhaald en is ook realistisch", stelden analisten van ING.

In de AScX won Accsys 5,4 procent na een koopadvies van Deutsche Bank. Pharming won 1,0 procent, ondanks een koersdoelverlaging van RBC. Het koopadvies voor Pharming werd wel herhaald door RBC.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index vlak op 5.216,21 punten. De Dow Jones index steeg 0,2 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,1 procent in het rood.