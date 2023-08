Slotcall: AEX sluit hoger (0,6%) en de uitblinker heet NN Group

Na maandag einidigt ook dinsdag in het groen (+0,56%) voor de AEX, mede dankzij een positieve draai in de middag na Amerikaanse macrocijfers.

Die cijfers waren eigenlijk helemaal niet goed, maar misschien wilde de markt dat juist wel horen. Een 'zachte landing' van de Amerikaanse economie is nu het favoriete scenario van beleggers en wat er vandaag aan cijfers uitkwam lijkt in ieder geval op een landing te wijzen, hoe hard die wordt valt nog te bezien.

Het aantal vacatures daalde, wat duidt op afkoeling van de arbeidsmarkt, en het consumentenvertrouwen deed hetzelfde. Nadat Fed-voorzitter Jerome Powell afgelopen weekend in Jackson Hole zich nog van zijn waakzame kant liet zien, worden tekenen dat de economie toch echt afzwakt - en het inflatiegevaar dus ook echt afneemt, als positief gezien. De Amerikaanse 10-jaarsrente laat vandaag ook een behoorlijke daling zien.

Stijger van de dag: NN Group

NN Group liep vandaag high-fivend een ererondje over de beursvloer. En terecht. De halfjaarcijfers waren, in Wall Street-jargon, een blowout uit het boekje: op alle fronten beter dan verwacht.

De operationele kapitaalgeneratie steeg in de eerste jaarhelft op vergelijkbare basis met 14,8% tot €997 miljoen, waar de markt juist rekening hield met een daling. Een van de oorzaken voor de meevaller was nogal prozaisch: het weer zat mee. Daardoor hoefde de schadetak minder uit te keren.

NN Group doet uiteraard meer goed, niet alleen het weer bepaalt het resultaat, en analisten, inclusief onze eigen Beleggersdesk, smulden vandaag van een ronduit fraaie rapportage. Wat dat voor advies oplevert leest u hier:

ECP komt op stoom

In de Midkapsectie was Eurocommercial Properties een grote smaakmaker. De vastgoedinvesteerder kwam eind vorige week met cijfers die het zelf als 'solide' betitelde. De koersreactie daarop was positief, maar zeker niet uitbundig. Vandaag lijkt er toch iets van uitgestelde beloning zichtbaar - en rekent onze analist Peter Schutte de cijfers nog eens kritisch door:

IPO van het jaar

De techaandelen liggen goed vandaag op Wall Street en dat wordt in diverse dealing rooms in de wereld met instemming gevolgd. Binnenkort - ergens in september - gaat chipontwerper ARM naar de beurs in Amerika en dat is met een geschatte beurswaarde van ruim $64 miljard de grootste beursgang van dit jaar.

Wat is ARM precies, en hoe verhoudt het zich tot, bijvoorbeeld, ASML en Nvidia? Onze techanalist Ivo Breukink legt het uit:

De brede markt

Met hulp van een positieve draai op Wall Street sluit ook het Damrak duidelijk hoger

Overal in Europa hetzelfde beeld, de meeste indices ietsje beter dan de AEX

Tech leidt de dans op Wall Street: Nasdaq +1,8%

Dalende rentes overal (behalve in het VK)

Bitcoin wipt ruim 5% op, nadat cryptohuis Grayscale een rechtzaak tegen de SEC won

De dollar zakt wat weg en EURUSD zet weer voorzichtig koers richting $1,09

Goud eindigt de dag met een sprongetje omhoog en noteert op $1936

Aan het oliefront heerst even relatieve rust

Stijgers en dalers

De Top-3 en Flop-3 van het Damrak:

NN Group is de winnaar van de dag, zie hierboven

ASR, dat morgen cijfers heeft, volgt op afstand: +1,3%

Aegon bungelt onderaan in de AEX, maar ging vandaag 14 cent ex-dividend. Gecorrigeerd daarvoor stijgt het 1,6%

ABN Amro is de nummer twee in de AEX en loopt al de hele dag gestaag op, met slechts dit nieuws in de feed.

Chippers ASML (+1,1%) en Besi (+1,6%) zijn goede tot matige subtoppers en profiteren vooral van de postieve techwind op Wall Street

Adyen (-1,7%) nipt nog maar eens uit de gifbeker

Van Lanschot (-2,7%) ligt sinds de cijfers zwak

Eurcommercial Properties leidt de AMX, zie hierboven

Azerion doet hetzelfde in de smallcapsectie. Morgen Q2-cijfers, durfals kiezen positie

Kendrion meldt een aanval van gijzelsoftware en levert 2,3% in

De agenda voor morgen

Een prettig gevulde agenda voor een late augustusdag. ASR mag laten zien of het NN Group kan bijbenen en op het macrofront zijn de Duitse inflatie en het Amerikaanse banenrapport de hoofdacts van de dag.

08:00 ASR Q2-cijfers

08:00 Ageas Q2-cijfers

08:00 CFE Q2-cijfers

08:00 Azerion Q2-cijfers

13:00 Campbell Soup Q4-cijfers (gebroken boekjaar)

14:00 Duitsland inflatie CPI aug (consensus +0,3% MoM)

14:15 VS ADP banenrapport aug (consensus +195K)

16:00 VS pending Home sales jul (consensus -0,1% MoM)

16:30 VS olievoorraden

22:00 Salesforce Q2-cijfers

En dan nog even dit

Zeer interessant draadje. Staan 'verantwoordelijke' landen als Nederland er nu echt zoveel beter voor qua schuldenniveaus?

Chinezen houden hand op de knip

De Amerikaanse import in China geeft een goed beeld van de Chinese interne vraag.

Zoeken is iets anders dan vinden

"Soft landing" searches are now at record highs



