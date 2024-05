Slotcall: Vlakke AEX is toch Europese uitblinker, Dow Jones door de 40.000 punten

Op de dag dat er een nieuw regeerakkoord werd gepresenteerd laat de Amsterdamse beurs zich van zijn neutrale kant zien. De AEX sloot zojuist keurig vlak op 913,56, een nauwelijks waarneembaar plusje van 0,02%.

Een verband hoeft u daarin niet te zoeken, de Nederlandse beurs - laat staan beurzen in het buitenland - reageert eigenlijk nooit op Nederlandse politieke kwesties, zelfs niet op verkiezingsuitslagen of gevallen kabinetten.

De impact van binnenlandse politiek op grotendeels multinationale beursbedrijven is daarvoor ook te beperkt. En misschien is het ook wel een goed teken dat internationale beleggers niet schrikken als het doorgaans stabiele Nederland een linkser of rechtser kant op beweegt.

Impact op uw portemonnee heeft het allemaal wel uiteraard. Die gevolgen bracht Jasperien van Weerdt vandaag allemaal voor u in kaart.

Een index die wel openlijk feest viert vandaag is de Dow Jones, of voluit de Dow Jones Industrials Index. Die tikte vandaag voor het eerst in zijn 128-jarig bestaan de 40.000 punten aan. Opvallend: dat was nog geen vier jaar nadat de 30.000 werd bereikt, en 25 jaar nadat er voor het eerst vijf cijfers op het bord moesten worden ingeruimd voor de indexstand.

CNBC laat in dit artikel zien hoe de index in al die jaren veranderde van samenstelling. Vandaag mogen Walmart (+6% na sterke cijfers), Boeing (ja echt, +4% vandaag) en 3M Company (+3%) als Dow-aandelen Van De Dag 40.000 kaarsjes uitblazen.

ArcelorMittal maakt ex-dividend meer dan goed

In Amsterdam trokken vooral de chippers de kar, achter ArcelorMittal, dat met een stijging van +1,9% het best presterende aandeel in de AEX werd. Knap, want het aandeel ging ook nog eens $0,25 ex-dividend. Stijgende staalprijzen lijken een handje te hebben geholpen vandaag.

Belangwekkend nieuws was er niet rond chiptrio ASML, ASMI en Besi, maar het goede sentiment van gisteravond in de Amerikaanse techhoek, gekoppeld aan inflatiecijfers die perspectieven op renteverlagingen na de zomer er niet slechter op maakten, zorgden voor mooie plussen.

Dat was ook een belangrijke oorzaak voor de relatieve outperformance van de AEX ten opzichte van andere Europese beurzen vandaag, die overwegend tussen een half en een heel procent in de min gingen.

Ook Aegon (+0,9%) kon goed mee in de Amsterdamse subtop vandaag, na dat het vanochtend solide resultaten overlegde, gecombineerd met datgene waar beleggers dezer dagen verzot op zijn: aandeleninkoop. Aegon trekt daar €200 miljoen voor uit en daarmee verraste het positief.

Mijlpaal voor Vastned

De uitblinker van de dag was echter vastgoedfonds Vastned (+2,9%) dat de reguliere trading update, die doorgaans weinig schokkends bevat, plots liet vergezellen door breaking news. Vastned kondigt aan de Nederlandse entiteit Vastned Retail en Vastned Belgium te gaan fuseren.

Een belangrijke mijlpaal in de afronding van de 'strategische heroriëntatie', die volgens IEX-analist Peter Schutte veel voordelen biedt. Meer kostensynergieën, een efficiënte organisatiestructur en betere liquiditeit in het aandeel. Maar daarmee zijn nog niet alle issues van tafel bij Vastned, zegt Schutte.

Martine Hafkamp in de IEX Beleggerspodcast

Morgen ontvang ik in de IEX Beleggerspodcast niemand minder dan de bekende beleggingsexpert Martine Hafkamp van Fintessa Vermogensbeheer. Er komt veel ter sprake, van inflatiecijfers tot het belangrijkste aandelennieuws en van 'Roaring Kitty' tot Martines favoriete sectoren.

De brede markt

De AEX is met hangen en wurgen groen, maar wel uitblinker in Europa

Wall Street is licht positief, de Dow Jones heeft wel moeite om boven de 40.000 te blijven

Na twee dagen dollarzwakte zakt EURUSD vandaag iets terug

De olieprijs noteert iets hoger, maar is al twee weken relatief stabiel

Bitcoin nam gisteren een aanloopje, maar valt toch weer iets terug, goud deinst ook wat terug voor het de oude toppen van april durft aan te vallen

Stijgers & dalers

De top-3 en flop-3 van het Damrak:

ArcelorMittal (+1,9%) loopt direct het dividend in en eindigt als beste AEX-fonds

De drie chippers staan ook in de top-5 vandaag, zie hierboven

Prosus (+1%) heeft al een poosje een goed momentum te pakken

Hekkensluiters IMCD (-3,2%) en Shell (-1,5%) gingen ex-dividend en leverden daarbovenop nog wat extra in

Ook Unilever is ex-divdend (€0,4268) en wint daarvan iets terug (-0,5%)

Inpost (+2,8%) weet van geen ophouden

Aperam (+2,0%) volgt ArcelorMittal op de voet

Signify bungelt onderaan de AMX, maar mag ook het dividend als excuus opvoeren

De agenda

Als het aan de beursagenda ligt hoeft u uw afspraken voor morgen niet af te zeggen. Overnight komt wel het nodige nieuws uit Azië dat indirect ook de stemming alhier kan beïnvloeden.

22:00 Applied Materials Q2-cijfers

00:50 Japan economische groei Q1

04:00 China detailhandelsverkopen april

04:00 China industriële productie april

07:00 Sif Q1-cijfers

07:00 Engie Q1-cijfers

09:00 Corbion ex €0,61 dividend

11:00 EU inflatie april (def)

16:00 VS voorlopende indicatoren april

En dan nog even dit

Hoe lang blijven AI-aandelen nog ESG-proof?

Aandelenbeleggers in Amerika zijn optimistisch. En u?

Meta vs Europese Commissie, next chapter

Herinnert u zich de hoge cacaoprijzen nog van eerder dit jaar? Volgens deze trader wordt chocola nog duurder en is het binnenkort misschien zelfs wel gewoon op