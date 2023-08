ABN AMRO moet op zoek naar nieuwe risicodirecteur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) Tanja Cuppen is niet beschikbaar voor een derde termijn als Chief Risk Officer bij ABN AMRO. Dit maakte de bank dinsdag bekend. Cuppen zal haar huidige termijn afmaken. Het opvolgingsproces voor een nieuwe CRO is inmiddels door de raad van commissarissen in gang gezet. Bron: ABM Financial News

