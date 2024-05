Martine Hafkamp: "Deze twee aandelen hebben wij voor onze klanten gekocht" Bericht delen via: Kopieer link Redactioneel Categorie: Podcast

In de IEX BeleggersPodcast van deze week bespreekt Pieter Kort samen met Martine Hafkamp, directeur bij vermogensbeheerder Fintessa, en IEX-analist Martin Crum de beursontwikkelingen van deze week. De volgende onderwerpen komen aan bod: Wat viel onze gasten op afgelopen week? Hafkamp keek met plezier naar de ontwikkelingen in AI, Crum las in de Financial Times dat British Telecom werd 'belaagd' door shorters.

Pieter Kort mocht deze week handen schudden met Fed-voorzitter Jerome Powell. Hoe was het om oog in oog te staan met deze levende legende?

We horen over de Amerikaanse rente- en inflatiecijfers én de algehele economie.

De bizarre koersstijging van het aandeel GameStop zal geen belegger zijn ontgaan. Hoe kan het dat X-gebruiker 'Roaring Kitty' zo'n invloed weet uit te oefenen op de koers?

Just Eat Takeaway is een van de stijgers van de week. Volgens Crum moet CEO Jitse Groen eens bellen met de mensen van British Telecom.

Heeft TSMC nu wel of niet ASML-machines nodig?

De reactie op de ABN Amro-cijfers vielen tegen. Waarom reageert de markt niet positief op de goede cijfers van de bank?

Aegon koopt voor €200 miljoen eigen aandelen in. Waarom zijn beleggers daar zo gek op?

Triodos gaat naar de 'gewone' beurs, zodat de certificaten vaker dan eens per week verhandelbaar zijn.

Quiz! Over welke sectoren zijn beleggers terughoudend? Crum en Hafkamp doen een poging om antwoord te geven. Kort verlost ze.

Hafkamp onthult haar favoriete sectoren én deelt twee aandelen die ze recent heeft aangekocht voor haar klanten.

"Je moet nooit getrouwd zijn met een aandeel", stelt Hafkamp. Hoe beperkt zij de risico's voor haar klanten?

Luistervragen: smallcaps & koopwaardige aandelen.

Volgende week: veel macrocijfers! Benieuwd naar de podcast? Klik hieronder op Play of beluister hem via Spotify! Disclaimer: deze podcast mag niet worden beschouwd als professioneel beleggingsadvies.

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen.