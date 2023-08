Kapitaalaanwas NN Group flink hoger dan voorzien Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NN

(ABM FN-Dow Jones) NN Group heeft in het de eerste helft van 2023 meer kapitaal gegenereerd dan voorzien, terwijl de solvabiliteit steeg, waar analisten juist rekenden op een daling. Dat maakte de verzekeraar dinsdag voorbeurs bekend. Operationeel genereerde NN 997 miljoen euro aan kapitaal, tegen 899 miljoen euro een jaar eerder, een stijging van bijna 11 procent. Hiermee wist NN de verwachtingen van analisten fors te overtreffen, die vooraf rekenden op 875 miljoen euro. Het operationeel resultaat steeg daarnaast met 24,5 procent, van 1,12 miljard euro naar 1,40 miljard euro. Deze stijging werd volgens de verzekeraar breed gedragen. De eerste jaarhelft leverde verder een nettowinst op van 0,6 miljard euro, ruim lager dan de 1,74 miljard euro een jaar eerder. Dit komt onder meer doordat NN Group vorig jaar iets meer dan 1 miljard euro winst boekte op desinvesteringen. ING rekende vooraf op een nettoresultaat van 868 miljoen euro. Analisten van ING merken vooraf wel op dat NN Group voor het eerst rapporteert volgens de nieuwe regels IFRS 17, waardoor de verwachtingen aanzienlijk konden afwijken van de gepubliceerde cijfers. Topman David Knibbe meldde dinsdag in een toelichting dat de verzekeraar goede vooruitgang boekt om zijn financiële en strategische doelstellingen te realiseren. Knibbe benadrukte verder dat op een vergelijkbare basis, dus zonder de impact van de verkoop van de vermogensbeheertak aan zakenbank Goldman Sachs, de kapitaalaanwas zelfs steeg met 14,8 procent. Deze stijging was vooral het gevolg van sterke prestaties bij de Nederlandse schadetak, Europese verzekeringen en de bankactiviteiten. Alleen de Nederlandse levensverzekeringtak stond met een daling van 10 procent naar 523 miljoen euro onder druk, vanwege "moeilijke marktomstandigheden", aldus Knibbe. De instroom bij levensverzekeringen bedroeg in de eerste helft van 2023 met 1,3 miljard euro wel flink meer dan een jaar eerder, toen de instroom nog 900 miljoen euro bedroeg. De solvabiliteit steeg van 197 procent eind vorig jaar, naar 201 procent eind juni dit jaar. En dat was een duidelijke meevaller. Alle 13 analisten die vooraf gepolst werden door NN kwamen uit op een bandbreedte van 190 tot en met 196 procent. De kaspositie in de holding kwam uit op 1,92 miljard euro, hetgeen hoger was dan de gemiddelde verwachting van analisten, die rekenden op 1,85 miljard euro. Eind 2022 was dit overigens nog net iets meer dan 2 miljard euro. De verzekeraar kondigde dinsdag een interim-dividend aan van 1,12 euro per aandeel, conform verwachting van de analisten. De verzekeraar blijft daarnaast van plan om jaarlijks voor minimaal 250 miljoen euro aan eigen aandelen in te kopen. Volgens CEO Knibbe blijft NN met deze resultaten op schema voor de doelstellingen voor 2025, "ondanks de macro-economische uitdagingen". Het aandeel NN sloot maandag in Amsterdam nog 1,2 procent hoger op 34,57 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.