Aandeel Gamestop opnieuw fors lager

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Gamestop heeft gewaarschuwd dat de omzet in het afgelopen kwartaal is gedaald, maar de gamewinkel verwacht desondanks een kleiner verlies. Dit meldde de winkelketen vrijdag voorbeurs, tegelijk met een melding bij beurswaakhond SEC dat het 45 miljoen nieuwe aandelen in de markt wil zetten. Gamestop verwacht over het afgelopen kwartaal, dat eindigde op 29 april, een verlies te hebben geboekt van 27 tot 37 miljoen dollar te boeken, in vergelijking met een verlies van 50,5 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet komt naar verwachting uit tussen de 872 en 892 miljoen dollar. Dat is ruim minder dan 1,24 miljard dollar in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Twee door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een kwartaalomzet van 1 miljard dollar in de eerste drie maanden van dit jaar. Het aandeel daalde vrijdag in de elektronische handel voorbeurs ruim 22 procent, nadat Gamestop donderdag ook al circa 30 procent lager sloot. AMC, een ander 'meme aandeel', kondigde deze week ook al een emissie aan. Recent stegen de aandelen van AMC en Gamestop weer met tientallen procenten per dag, nadat Keith Gill, de particuliere belegger die als Roaring Kitty berichten plaatst op social media als Reddit, X en YouTube, voor het eerst in drie jaar weer van zich liet horen op X. Bron: ABM Financial News

