Kendrion getroffen door cyberaanval

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kendrion is recent getroffen door een cyberaanval, waardoor derden toegang kregen tot de systemen van het bedrijf. Dit meldde Kendrion dinsdagochtend. Direct na het ontdekken hiervan, heeft Kendrion alle systemen uitgezet. Op dit moment onderzoekt Kendrion de kwestie met behulp van externe experts. Vooralsnog kan niet worden uitgesloten dat de hackers data hebben kunnen buitmaken. Bron: ABM Financial News

