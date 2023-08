Slotcall 8 augustus 2023: China en banken zetten beurs onder druk

Zwakke Chinese exportcijfers, downgrades voor Amerikaanse banken en een Italiaanse bankbelasting op overwinsten drukten vandaag de stemming. De AEX-index eindigde 0,7% lager op 767 punten. De AMX verloor zelfs ruim 1%.

De AEX-index telt vandaag slechts zes stijgers. Deze zitten voornamelijk in de defensieve hoek, met namen als Ahold-Delhaize, Unilever, RelX, Wolters Kluwer en NN Group.

De bankensector stond vandaag in de spotlights, maar niet op een positieve manier.

Amerikaanse banken op de gril

Moody's heeft een bom laten ontploffen in de Amerikaanse bankensector. Gisteravond ging de rating voor enkele kleinere banken omlaag. Vandaag deed de kredietbeoordelaar er nog een schep bovenop met de waarschuwing dat mogelijk nog zes grote Amerikaanse banken volgen, waaronder US Bancorp en State Street. Moody's verwacht een milde recessie en dat kan met name de portefeuilles met commercieel vastgoed raken. Daarmee lijkt de bankencrisis die afgelopen voorjaar de kop op stak nog niet afgewend.

Meloni pakt Italiaanse banken aan

Niet alleen Amerikaanse bankaandelen stonden onder druk, maar ook Europese. Hier kwam nog een ander nieuwtje bij dat beleggers rauw op hun dak viel: de Italiaanse regering onder leiding van Giorgia Meloni kondigde een bankbelasting van 40% op overwinsten van Italiaanse banken aan. Door de renteverhogingen door de ECB klotst het geld bij banken tegen de plinten op, terwijl spaarders tegen een lage rente aan kijken.

Uiteraard leidde dat tot donkerrode koersen bij de banken die het betreft:

Bper Banca: -10,9%

Banco BPM: -9,1%

Intesa SaonPaolo: -8,7%

UniCredit: -5,9%.

Dit had uiteraard ook zijn weersslag op de MIB-index in Milaan, die 2% lager de dag uitging.

De brand sloeg over naar banken elders in de eurozone, waar de angst heerst dat dit idee navolging krijgt. De verliezen bleven overigens beperkt tot zo'n 2 à 3%. Zo bezien kwamen ABN Amro (-1,6%) en ING (-2,1%) er nog genadig van af.

Donkere wolken boven China

Ook niet bevorderlijk voor het beurssentiment waren de Chinese exportcijfers die vanmorgen naar buiten kwamen. De export in dollars is in juli op jaarbasis met maar liefst 14,5% gekelderd: wat forser dan de daling van 12% die was ingecalculeerd. Ook de import nam sterker af dan voorzien: met 12,4%, tegen een verwachte daling van 5%.

Dit boort de hoop op een krachtig economisch herstel van de tweede economie ter wereld de grond in.

Kans op rentepauze Fed lijkt toe te nemen

Patrick Harker, voorzitter van de Philadelphia FedDe Amerikaanse Federal Reserve, bereidde in een toespraak de markt voor op een rentepauze, na elf renteverhogingen in twaalf vergaderingen. Volgens hem wordt er vooruitgang geboekt met de strijd tegen de hoge inflatie. Eind dit jaar zal de Amerikaanse inflatie volgens hem onder de 4% zijn gezakt en volgend jaar daalt dit cijfer verder tot onder de 3%. In 2025 zou dan het doel van 2% zijn gehaald.

Het inflatiecijfer van donderdag geeft mogelijk een indicatie of de lijn omlaag echt stevig is ingezet.

Harker gelooft overigens ook in een zachte landing van de Amerikaanse economie. Koren op de molen van beleggers, maar het kon niet verhinderen dat de beurzen wereldwijd onder druk stonden.

Nederlandse inflatie daalt

De definitieve Nederlandse en Duitse inflatie werden vandaag bekend gemaakt. In Duitsland is het cijfer gezakt naar 6,2%, tegen 6,4% in juni. In Nederland werd de inflatie van 4,6% bevestigd. Duidelijk minder dan de 5,7% die in juni nog werd gemeten. De grootste daling was te zien in energieprijzen, kleding en voeding.

Is koersdaling Sligro een mooi instapmoment?

Sligro is een beetje een grijze muis. Het aandeel heeft de laatste jaren aanmerkelijk slechter gepresteerd dan de brede markt. Wat heet: vijf jaar geleden piekte het aandeel op €45 en nu is daar minder dan de helft van over. Het management van het groothandelsbedrijf durft het vooralsnog niet aan om een outlook voor dit jaar af te geven. Voor beleggers rest daarom niets anders dan af te tellen tot 19 oktober. Dan vindt na vier jaar weer een Capital Markets Day plaats, waar Sligro zijn prognose voor de komende twee tot drie jaar afgeeft.

Gilead: cijfers zijn beter dan ze op het eerste gezicht lijken

Ook Gilead is geen aandeel dat onder particuliere beleggers veel ter sprake zal komen. Maar de Amerikaanse farmaceut heeft wel een mooi blockbuster-medicijn in portefeuille: Biktarvy, dat tegen zowel HIV als hepatitis B wordt ingezet. Analist Niels Koerts dook in de cijfers. Gilead zag de winsts in Q2 met 15% dalen en schroefde de winstwaarschuwing terug. Maar wie onder de motorkap kijkt ziet dat het bedrijf het eigenlijk beter doet dan verwacht. Kopen maar?

Mayday mayday Mithra

Het Belgische biotechaandeel Mithra is al een tijdje voer voor speculanten.

Zo ook vandaag. Er ging 16,8% van de koer af, ondanks de aankondiging dat de Belgische farmaceut een nieuwe leverancier heeft gevonden voor de anticonceptiemiddelen Estelle en Donesta. Voor de IEX Beleggersdesk is dit reden om het bedrijf nog eens onder de loep te nemen. Slaagt Mithra er onder de nieuwe topman in om als een feniks uit zijn as te herrijzen?

Analyse JDE Peet's: cijfers waren lichte tegenvaller

De IEX Beleggersdesk heeft zich ook over de eerder gepubliceerde halfjaarcijfers van JDE Peet's geboven. Deze vielen iets tegen en ook de verlaging van de outlook voor heel 2023 zal tot teleurstelling bij aandeelhouders hebben gezorgd. De koffiespecialist moest noodgedwongen een voorziening nemen omdat het averij oploopt in Rusland. De vraag is of het daarbij blijft of dat de grootste pijn is genomen.

Zit er nog rek in koersstijging Booking?

Booking heeft weer een sterk kwartaal achter de rug met een mooie omzetgroei en margeverbetering. Het reisplatform verkocht niet alleen meer hotelovernachtingen, maar ook meer vluchten. Ook verwerkte het meer van de betalingen die gedaan werden op de websites en dat krikt de marges op.

Wall Street in ban van banken en cijfers

Ook op Wall Street zien we rode koersen, waarbij vooral bankaandelen opvallen. Daarnaast kwamen er nog enkele bedrijven met cijfers. Deze waren wisselend. Eli Lilly had éénn grote goed-nieuwsshow: betere cijfers dan verwacht en een outlookverhoging. Het leidde tot een koersexplosie van ruim 16%.

UPS deed het tegendeel: het bedrijf rapporteerde een lagere omzet en winst en verhoogde opnieuw de prognose voor de rest van het jaar. Toch bleef het koersverlies beperkt (-0,5%).

Het was kinderspel vergeleken met het koersgeweld bij Beyond Meat (-15%) dat gisteren na sluiting van Wall Street al door kwam met cijfers Deze waren een mixed bag: het verlies daalde, maar de omzet(prognose) ook.

Tesla zwaait de CFO uit en boekt een koersverlies van 1,2%.

Rentes kelderen

Beleggers zoeken veilige havens op. Dat leidt tot hogere koersen en lagere lange rentes. De Amerikaanse rente zit weer onder de 4%

De brede markt

De AEX eindigde 0,7% lager Dat is redelijk in lijn met veel andere Europese beurzen, op de Duitse (-1%) en uiteraard de Italiaanse (-2,1%) na.

Met de onrust in de bankensector neemt ook de CBOE VIX-index (volatiliteit) toe: 1,7 punt erbij op 17,49.

Wall Street heeft er weinig zin in vandaag: S&P 500 en Dow ieder -0,9% en Nasdaq -1,3%.

De euro daalt met 0,5% naar 1,0953 dollar.

De goudprijs zakt met 0,5% naar $1.927,73 per troy ounce.

Ook het digitale goud, bitcoin, stijgt daarentegen met 1,8% naar $29.686,56.

Dan tot slot het zwarte goud. De olieprijzen dalen. Voor een vat WTI wordt nu 0,4% minder betaald dan gisteren, terwijl Brent 0,3% verliest.

Verder op het Damrak

De koers van Ahold-Delhaize is aan de vooravond van de cijferpublicatie met 2% opgeveerd.

is aan de vooravond van de cijferpublicatie met 2% opgeveerd. ABN Amro , dat eveneens de boeken opent, zag de koers met 1,5% dalen, in lijn met de sector

, dat eveneens de boeken opent, zag de koers met 1,5% dalen, in lijn met de sector De koersdaling van de derde cijferaar, Ebusco , is groter: 2%.

, is groter: 2%. Galapagos voerde gisteren al de dalers aan, met een koersverlies van 5,6% en moest vandaag nog eens 3,4% inleveren na twee pijnlijke koersdoelverhogingen.

voerde gisteren al de dalers aan, met een koersverlies van 5,6% en moest vandaag nog eens 3,4% inleveren na twee pijnlijke koersdoelverhogingen. PostNL werd gisteren op het schild gehesen met een koersstijging van 9,5% na cijfers. Vandaag kwam er 0,1% bij en werd het bedrijf getrakteert op twee koersdoelverhogingen.

Adviezen

Galapagos moet twee flinke koersdoelverlagingen incasseren en PostNL twee koersdoelverhogingen

Galapagos: naar € 34,60 van € 41 en houden - RBC

Galapagos: naar € 36,40 van € 60,50 en houden - Morgan Stanley

PostNL: naar € 1,75 van € 1,40 en verkopen - Barclays

PostNL: naar € 1,80 van € 1,50 en houden - Jefferies

Agenda 9 augustus: cijfers ABN Amro, Ahold Delhaize en Ebusco

Woensdag staan de kwartaalcijfers van ABN Amro, Ahold Delhaize en Ebusco op de rol. In de VS is Disney aan zet. Verder worden de Chinese consumenten- en producenten en het vertrouwen van Amerikaanse MKB-ondernemers gepubliceerd.

Ebusco deed onlangs een winstwaarschuwing. Het concern kampt met een grotere vertraging van de productie van elektrische bussen dan verwacht, door een personeels- en materiaaltekorten. Hierdoor moest het bedrijf de verwachtingen terugschroeven. De koers is sinds het winstalarm met 4,3% gedaald, dus er is al de nodige pijn genomen. Ebusco is nu bezig de productiecapaciteit op te schalen met hulp van drie assemblagepartners. Mogelijk wordt hier morgen meer over duidelijk.