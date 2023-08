Meer omzet bij Ahold Delhaize verwacht

(ABM FN-Dow Jones) Ahold Delhaize heeft in het tweede kwartaal van 2023 meer omzet geboekt dan een jaar eerder in dezelfde periode, maar de marge stond wel iets onder druk. Dit blijkt uit de analistenconsensus die het supermarktbedrijf zelf samenstelde en publiceerde.

Gerekend wordt op een omzet van bijna 22,1 miljard euro in het tweede kwartaal. Dat was een jaar eerder 21,4 miljard euro. In het eerste kwartaal kwam de omzet nog uit op 21,6 miljard euro.

Het leeuwendeel van de omzet komt in het tweede kwartaal opnieuw uit de Verenigde Staten. De analistenconsensus schat die op 13,7 miljard euro.

De operationele winst van Ahold Delhaize zou volgens de analisten uitkomen op 854 miljoen euro in het tweede kwartaal. Dat was 822 miljoen in het eerste kwartaal.

Onderliggend rekenen de analisten op een operationele winst van 859 miljoen euro, met een marge van 3,9 procent. De marge lag in het eerste kwartaal van 2023 op 4,0 procent en in het tweede kwartaal van 2022 op 4,1 procent.

Berenberg heeft de prognose voor het bedrijf in aanloop naar de kwartaalcijfers aangepast. Er werden kleine aanpassingen gedaan aan de verwachtingen voor de vergelijkbare omzetgroei en EBIT-marges op divisieniveau. Ook paste Berenberg de ramingen voor het financieel resultaat en de inkomsten uit joint ventures aan. Er wordt nu verwacht dat de winst per aandeel in 2023 zal uitkomen op 2,58 euro. Dat was 2,79 euro, wat een neerwaartse bijstelling van 2,7 procent betekende ten opzichte van de vorige schatting, aldus Berenberg.

UBS werd na de sterke eerste kwartaalcijfers van Ahold Delhaize wat negatiever over de marges in Europa. De Zwitserse bank rekende voorheen voor dit jaar op een marge van 3,7 procent en voor volgend jaar op 3,9 procent, maar inmiddels is dit respectievelijk 3,4 en 3,8 procent.

Ahold zei bij publicatie van de jaarcijfers in februari voor 2023 te rekenen op een onderliggende operationele marge van 4,0 procent of meer, terwijl de onderliggende winst per aandeel vergelijkbaar zal zijn met die in 2022, toen dit 2,54 euro was.

De vrije kasstroom zal rond de 2,0 miljard euro liggen en Ahold denkt circa 2,5 miljard euro te investeren.

Voor 2023 mikt de consensus op een groepsomzet van 88,6 miljard euro en een nettowinst van zo'n 2,4 miljard euro. De onderliggende operationele winst zal volgens de analisten uitkomen op ongeveer 3,6 miljard euro en de bijbehorende marge op 4,1 procent. De onderliggende winst per aandeel zal volgens de analisten 2,52 euro bedragen.

De vrije kasstroom schatten de analisten op ruim 2 miljard euro.

Ahold opent woensdag voorbeurs de boeken.