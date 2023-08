Beursblik: meer winst voor ABN AMRO verwacht

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO heeft in het tweede kwartaal van 2023 vermoedelijk meer winst behaald. Dit blijkt uit de analistenconsensus die is gepubliceerd voorafgaand aan de resultaten.

De nettowinst verbeterde op jaarbasis vermoedelijk van 475 miljoen naar 570 miljoen euro op jaarbasis. In het eerste kwartaal van 2023 kwam de winst uit op 523 miljoen euro.

De netto rentebaten worden door de analisten geschat op 1,62 miljard euro en de fees zouden 446 miljoen euro bedragen. Dat was een kwartaal eerder 1,62 miljard en 444 miljoen euro.

De rentemarge zou op jaarbasis zijn gestegen van 121 naar 163 basispunten. Daarmee zou de marge exact gelijk zijn aan die in het eerste kwartaal van dit jaar.

De voorzieningen voor oninbare leningen liep volgens de analistenconsensus op van respectievelijk 14 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2023 naar 110 miljoen euro afgelopen kwartaal. In het tweede kwartaal van 2022 was er een vrijval van voorzieningen van 62 miljoen euro.

Eerder deze maand kwam ING al met cijfers en die vielen sterk mee, vooral door de meevallende voorzieningen voor slechte leningen. Deze daalden op jaarbasis van 202 miljoen naar 98 miljoen euro. De consensus lag vooraf echter op een stijging naar 383 miljoen euro.

Voor de operationele kosten, van oudsher een zorgenkind bij ABN AMRO, wordt op jaarbasis een daling voorzien van 1,32 miljard euro in het tweede kwartaal van 2022 naar 1,29 miljard euro. In het eerste kwartaal van dit jaar kwamen de operationele kosten uit op 1,41 miljard euro.

"We verwachten een stabiele CET1 ratio van 15,0 procent, net als de consensus. We rekenen op een dividend per aandeel van 0,57 euro voor het tweede kwartaal van 2023. De consensus rekent op een aandeleninkoop van in totaal 723 miljoen euro voor 2023, wat neerkomt op een aanvullende inkoop van 223 miljoen euro", schreef analist Jason Kalamboussis van ING in een vooruitblik op de cijfers van ABN AMRO. De bank kocht in de eerste jaarhelft al voor 500 miljoen euro eigen aandelen in.

ABN AMRO opent woensdagochtend de boeken. De analistenconsensus werd tussen 12 en 20 juli samengesteld met behulp van 15 analisten.