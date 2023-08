Frisse futures voorbeurs, mooie en slechte cijfers en banenrapport

De AEX-indicatie is +0,4%, we verwerken cijfers van Apple, Amazon, IMCD en Galapagos en de agenda kent het Amerikaanse Payroll Report.

Nabeurs New York deden Apple -2,2% en Amazon +8,7% op hun respectievelijke degelijke, maar mindere én veel beter dan verwachte cijfers.

Europese futures openen +0,2% à +0,7%.

De Amerikaanse staan 0,5% (Dow Jones) tot 0,8% hoger (Nasdaq 100),

In Azië ligt China goed, Hongkong doet zelfs +1,2%, maar Japan en Taiwan dalen 0,2% en Korea loopt een paar tienden op:

Alibaba +2,4% Tencent +1,0% TSMC -1,3% Samsung -0,4% De volatiliteit (CBOE VIX-index) en de BofA MOVE-index (obligaties).

Even uitblazen? De dollar daalt 0,1% naar 1,0955.

Goud stijgt +0,2%, olie loopt 0,3% op en crypto zakt een halfje. Bitcoin doet nu $29.138,51.

De rentes kennen zowel een euro- als een dollarrichting op opening:



Voor wie het was vergeten, IMCD is toch echt een cyclisch aandeel. Dat bewijzen de Q2's wel. Het concern zag de omzet 1% teruglopen en geeft geen outlook af, wegens de lastige economische en markomstandigheden. Het gaat wel onverdroten door met waar het goed in is: kleine overnames. Laat maar schuiven?



Gisteravond maakte Galapagos cijfers bekend. De biotech verwacht dit jaar iets minder omzet uit Jyseleca te halen en verbrandde €120 miljoen in het afgelopen kwartaal.



Apple versloeg gisteravond met de Q2's nipt de verwachtingen. Minder omzet uit iPhones en Macs. meer uit wearables en services en mindere resultaten in VS en Azië, maar wel meer in Europa en... China.



Amazon leverde gisteravond puike Q2's af, die op alle punten beter waren dan verwacht - ook de outlook en cloud +12%.



Nog een regeltje uit het Amazon-persbericht: Philips, wist u dit?



Eerste vrijdag van de maand en dan weet u dat de wekker op 14:29 uur moet: het Payroll Report, ofwel maandelijkse Amerikaanse werkgelegenheidscijfers. Bij een afwijking kunnen de koersen (flink) bewegen, u weet het. Goed nieuws is slecht nieuws en slecht nieuws is goed nieuws hier.



Hoe staat de AEX erbij nu het gewicht van het Q2-cijferseizoen door is? Er is niet veel veranderd aan de vooruitzichten van de analisten. Omzet- en winstverwachtingen willen maar niet overtuigend omhoog draaien. Tegen 14,3 keer de verwachte winst is de AEX misschien nog te duur en nog te goedkoop?

Zegt u het maar.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

De agenda:

En dan nog even dit

Nipte minnen:

The S&P 500 ticked lower Thursday, after notching its worst day since April, as Wall Street assessed the latest corporate earnings results and struggled to shake off a rise in bond yields.



The Dow lost 0.19%.



The S&P 500 fell 0.25%.

The Nasdaq shed 0.10%. pic.twitter.com/Loe3RXBaL2 — CNBC (@CNBC) August 3, 2023



Payroll Report dus:

US job growth likely slowed further in July, but retained enough momentum to shield the economy from a recession as hefty interest rate increases from the Federal Reserve cooled demand. More here: https://t.co/Bxm4cDBbQf — Reuters Business (@ReutersBiz) August 4, 2023



Hier leest u alles na:



Nog een:

Amazon CEO Jassy's cost cuts deliver investors biggest profit beat since 2020 https://t.co/TX5rcfBLhx — CNBC (@CNBC) August 4, 2023



In het Westen is de aandeelhoudersvergadering de baas bij bedrijven en in China heeft de staat het laatste woord?

China’s domestic market for initial public offerings, the world’s busiest since last year, is showing signs of cooling as Beijing seeks to slow offerings to boost liquidity https://t.co/7RFehQ7ExR — Caixin Global (@caixin) August 3, 2023



Wat is dit allemaal?

Stocks that soared recently in South Korea on researchers’ claim of a breakthrough in superconductor technology tanked Friday as experts sought proof https://t.co/zdM8dTwLxP — Bloomberg Markets (@markets) August 4, 2023



Dat laatste regeltje:

WATCH: BMW said it was raising investment in electrification faster than planned, beating Mercedes-Benz and Porsche. But the carmaker’s CEO said that there is no indication that the world is renouncing combustion engine vehicles https://t.co/mhesdd7gME pic.twitter.com/ddOKW38XYq — Reuters Business (@ReutersBiz) August 4, 2023



Veel plezier en succes vandaag.