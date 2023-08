Geen omzetgroei voor IMCD Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) IMCD heeft in de eerste helft van 2023 de resultaten zien dalen. Dit bleek vrijdag uit de halfjaarcijfers van de distributeur van chemicaliën en voedingsingrediënten. CEO Piet van der Slikke vond desondanks dat IMCD veerkrachtig presteerde, "na een uitzonderlijk 2022 en ondanks de huidige uitdagende macro-economische omstandigheden". In de eerste helft van dit jaar deed IMCD 13 overnames waarvan 7 in Latijns-Amerika en Azië. De omzet van IMCD daalde in de eerste jaarhelft met 1 procent op jaarbasis van 2,32 miljard naar 2,29 miljard euro. In de eerste drie maanden was er nog een groei 5 procent. Aangepast voor wisselkoerseffecten steeg de omzet afgelopen halfjaar wel, met 1 procent. De operationele EBITA liep met 6 procent terug van 297 naar 280 miljoen euro. De marge daalde zo van 12,8 naar 12,2 procent. Na de eerste drie maanden van dit jaar stond de marge nog op 12,8 procent. Dit leverde een nettowinst op van 153 miljoen euro, 14 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De vrije kasstroom steeg wel, met 123 miljoen euro naar 241 miljoen euro. In de eerste drie maanden bedroeg de vrije kasstroom 147 miljoen euro. IMCD had eind juni 1,27 miljard euro aan schulden. Dat was 1,03 miljard euro ultimo 2022. Donderdag kwam de Belgische concurrent Azelis al met cijfers, wat een koersdaling veroorzaakte van ruim 9 procent. Maar ook IMCD kwam niet ongeschonden uit de strijd en daalde gisteren 3,7 procent. Azelis presteerde in de eerste helft van 2023 iets minder sterk dan verwacht en heeft een sterke tweede jaarhelft nodig om de eigen doelstellingen te halen, schreef Degroof Petercam in reactie op de halfjaarcijfers. Outlook IMCD zei vrijdag dat het niet verstandig is om een outlook af te geven, gezien de macro-economische omstandigheden. Eerder dit jaar werd al bekend dat IMCD een opvolger heeft gevonden voor CEO Piet van der Slikke. Per januari 2024 zal Valerie Diele-Braun het bedrijf gaan leiden. Bron: ABM Financial News

