Apple verkoopt minder iPhones

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Apple heeft het afgelopen kwartaal minder iPhones verkocht dan verwacht en de verkopen kwamen ook lager uit dan een jaar eerder, terwijl de opbrengsten uit diensten de verwachtingen wel overtroffen. Dit bleek donderdag nabeurs uit de resultaten van de techreus. "We zijn blij te kunnen melden dat we in het juni-kwartaal een recordomzet uit diensten hebben geboekt, dankzij meer dan 1 miljard betaalde abonnementen, en dat we in opkomende markten opnieuw goed presteerden dankzij de robuuste verkoop van de iPhone", zei CEO Tim Cook in een toelichting. De omzet uit diensten steeg afgelopen kwartaal naar meer dan 21 miljard dollar, van 19,7 miljard dollar een jaar eerder. Hier rekende de markt op 20,7 miljard dollar. De totale omzet kwam in het derde kwartaal conform de verwachting uit op 81,8 miljard dollar, tegenover bijna 83 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Bijna de helft van de omzet kwam uit de verkoop van iPhones. Apple verkocht voor 39,7 miljard dollar aan toestellen, waar de markt rekende op 40,2 miljard dollar. In het derde kwartaal van vorig jaar verkocht Apple voor 40,7 miljard dollar aan iPhones. De verkoop van iPads daalde het afgelopen kwartaal van 7,2 miljard tot circa 5,8 miljard dollar, waar analisten rekenden op 6,4 miljard dollar. De opbrengsten uit Mac-computers kwamen uit op 6,8 miljard dollar, van 7,4 miljard dollar een jaar geleden en boven de verwachting van 6,3 miljard dollar. Bij wearables, home en accessoires stegen de opbrengsten van 8,1 naar 8,3 miljard dollar, gelijk aan de marktverwachting. De nettowinst kwam in het derde kwartaal van het lopende boekjaar uit op bijna 19,9 miljard dollar, van 19,4 miljard dollar een jaar eerder, waar analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op 18,8 miljard dollar. De winst per aandeel van 1,26 dollar was ook beter dan de 1,20 dollar die werd voorspeld door analisten. In de nabeurshandel daalde het aandeel Apple donderdag bijna een procent. Bron: ABM Financial News

