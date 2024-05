Europese beurzen openen vlak Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een vlakke opening tegemoet. Vanwege Hemelvaart zullen echter veel handelaren vrij zijn, waardoor het een rustige handelsdag belooft te worden. Wel staat er vanmiddag een rentebesluit van de Britse centrale bank op de agenda. IG voorziet een openingswinst van 3 punten voor de Duitse DAX, een min van 3 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 28 punten voor de Britse FTSE 100. De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten, na sterke bedrijfswinsten. "Beleggers blijven risicovollere activa kopen", zei analist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets. "Het feit dat de Dow vier keer op rij hoger is gesloten, de langste winstreeks in weken, heeft de stemming onder beleggers, die denken dat de dagen van een hoge rente geteld zijn, een boost gegeven." De Riksbank heeft woensdag de rente verlaagd. Dat de Zweedse centrale bank de rente met 25 basispunten verlaagde, verraste niet. De markt rekende op een verlaging in mei of juni. De rente ging van 4,00 naar 3,75 procent. Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de productie van de Duitse industrie in maart op maandbasis is gedaald met 0,4 procent. Op jaarbasis daalde de productie met 3,3 procent. Bedrijfsnieuws Alstom kwam vanochtend met een plan om de schulden terug te brengen. Volgens Citi zullen beleggers dit waarderen. Het aandeel steeg 9,4 procent. AB InBev heeft in het eerste kwartaal van 2024 de volumes zien dalen, terwijl de marges en de winst wel stegen. Zakenbank Jefferies vond de resultaten sterk. De koers steeg 4,0 procent. Ahold Delhaize maakte over het eerste kwartaal beter dan verwachte omzetcijfers en resultaten bekend. Onderliggend waren de resultaten volgens Degroof Petercam iets beter dan verwacht. De bank verhoogde het koersdoel van 31,00 naar 32,00 euro met handhaving van het Houden advies. De koers steeg 2,2 procent. Siemens Energy kende een sterk eerste kwartaal en de outlook voor heel het jaar werd verhoogd, al werd daar al wel rekening mee gehouden in de markt. De koers steeg 12,8 procent. Chemieconcern Evonik herhaalde de jaaroutlook voor de EBITDA van 1,7 miljard euro, waar de consensus rekening houdt met 2,0 miljard euro. De koers steeg 0,4 procent. Euro STOXX 50 5.038,17 (+0,4%) STOXX Europe 600 515,77 (+0,3%) DAX 18.498,38 (+0,4%) CAC 40 8.131,41 (+0,7%) FTSE 100 8.354,05 (+0,5%) SMI 11.602,21 (+0,8%) AEX 899,60 (-0,1%) BEL 20 4.015,67 (+0,5%) FTSE MIB 34.151,41 (-0,3%) IBEX 35 11.153,00 (+0,7%) AMERIKAANSE AANDELEN Wall Street opent volgens de futures vlak. De Amerikaanse beurzen zijn woensdag ook al vlak gesloten. Het momentum op de aandelenmarkten stagneerde woensdag door een gebrek aan katalysatoren, zei strateeg Anthony Saglimbene van Ameriprise Financial. Aandelen 'nemen een adempauze' na de recente stijgingen als gevolg van economische data die de hoop op renteverlagingen van de Fed in 2024 levend houden, zei de strateeg. Alle discussies over renteverlagingen ten spijt, voorzitter Neel Kashkari van de Fed in Minneapolis waarschuwde dinsdag nog dat de volgende stap van de Amerikaanse centrale bank een verhoging van de rente zou kunnen zijn. Kashkari zei dat hij het niet kan uitsluiten dat de volgende zet van de centrale bank een renteverhoging zal zijn. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg woensdag 3 basispunten tot 4,496 procent, terwijl de tweejaarsrente 2 basispunten hoger noteerde op 4,845 procent. Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gestegen met 2,6 procent. De marktindex steeg van 192,1 naar 197,1. De Amerikaanse groothandelsvoorraden zijn in maart op maandbasis zoals voorzien gedaald met 0,4 procent, terwijl deze op jaarbasis daalden met 2,3 procent. De juni-future voor een vat ruwe olie sloot woensdag op de New York Mercantile Exchange 0,61 dollar, ofwel 0,8 procent, hoger op 78,99 dollar. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald. Op macro-economisch vlak staat donderdag in de VS slechts het consumentenvertrouwen van mei op de agenda. Bedrijfsnieuws Uber Technologies heeft in het eerste kwartaal een verlies geboekt als gevolg van verschillende schikkingen en tegenvallende beleggingsresultaten, maar haalde de eigen outlook wel. Het aandeel daalde circa 6,4 procent. Het socialmediabedrijf Reddit rapporteerde een stijging van het aantal dagelijks actieve gebruikers en gaf een omzetvoorspelling voor het tweede kwartaal die de verwachtingen van analisten overtrof. Dit was het eerste winstrapport sinds de beursgang in maart. De aandelen noteerden circa 5,5 procent hoger. Tesla verloor circa 1,8 procent, na mediaberichten dat Amerikaanse onderzoekers onderzoeken of Tesla en CEO Elon Musk fraude hebben gepleegd door investeerders en consumenten te misleiden over de zelfrijdende capaciteiten van zijn elektrische auto's. De systemen helpen bij het sturen, remmen en wisselen van rijstrook, maar zijn niet volledig autonoom. De omzet van Lyft groeide en het verlies werd vorig kwartaal kleiner, nadat het taxibedrijf de kosten had verlaagd en nieuwe functies had geïntroduceerd om klanten aan te trekken. Het aandeel won ongeveer 5,5 procent. Rivian, de startup voor elektrische voertuigen, rapporteerde een groter dan verwacht kwartaalverlies, omdat een herontwerp, bedoeld om de productie van zijn voertuigen goedkoper te maken, de kosten juist opdreef. Het aandeel daalde circa 0,9 procent. Gisteren waren er nog geruchten over een mogelijke samenwerking met Apple. De kwartaalomzet en winst van videogame-uitgever Electronic Arts daalden, nadat het in de eerste maanden van 2024 geen grote games uitbracht en zodoende de resultaten onder druk stonden. Het aandeel verloor ongeveer 3,7 procent. AB InBev, de grootste brouwer ter wereld, zei dat de volumes vorig kwartaal minder daalden dan verwacht, omdat sterke verkopen in Europa en opkomende markten de problemen in de VS hielpen compenseren. De Amerikaanse certificaten van aandelen AB InBev stegen met circa 4,0 procent. De Japanse autofabrikant Toyota Motor zei dat de zwakke yen heeft bijgedragen aan een sprong van 80 procent in de kwartaalnettowinst en kondigde een aandeleninkoop aan. Toch waarschuwde Toyota dat hogere kosten zullen leiden tot een winstdaling in het nieuwe fiscale jaar. De Amerikaanse notering steeg circa 0,4 procent. S&P 500 index 5.187,67 (0,0%) Dow Jones index 39.056,39 (+0,4%) Nasdaq Composite 16.302,76 (-0,2%) AZIE De Aziatische beurzen noteerden donderdag hoger. Nikkei 225 38.277,92 (+0,2%) Shanghai Composite 3.154,73 (+0,8%) Hang Seng 18.506,82 (+1,1%) VALUTA De euro/dollar noteerde op 1,0745. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,0744 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0749 op de borden. USD/JPY Yen 155,58 EUR/USD Euro 1,0745 EUR/JPY Yen 167,18 MACRO-AGENDA: 04:00 Handelsbalans - April (Chi) 13:00 Bank of England - Rentebesluit (VK) 14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS) BEDRIJFSNIEUWS: - Geen agendapunten Bron: ABM Financial News

