Aziatische beurzen noteren verdeeld

Beeld: BinckBank

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen noteerden donderdagochtend duidelijk verdeeld. Koplopers waren de Chinese beurzen in Hongkong en Shanghai met winsten van ongeveer een procent, terwijl Seoel en Sydney juist ongeveer een procent daalden. Chinese beleggers reageerden onder meer positief op exportcijfers. De Chinese export steeg in april met 1,5 procent op jaarbasis. Economen hadden gerekend op een stijging met 1,0 procent. De import steeg met 8,4 procent. Door economen was een stijging voorzien van 4,5 procent. In de eerste vier maanden van dit jaar steeg de Chinese export met 1,5 procent en de import met 3,2 procent. De Dow Jones index klom woensdagavond nog voor de vier handelsdag op rij, met krap een half procent, terwijl de breed samengestelde S&P 500 index vlak sloot. De olieprijs koerste vanochtend 0,4 procent hoger op 79,43 dollar per vat, na al een stijging van 0,8 procent woensdagavond in New York. De prijs voor een vat ruwe olie zat in de lift, vanwege de aanhoudende vijandelijkheden in het Midden-Oosten tussen Israël en Hamas, en de daling van de Amerikaanse olievoorraden. De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een nipt hogere opening. Bron: ABM Financial News

