Galapagos rekent op minder omzet uit verkopen Jyseleca

(ABM FN-Dow Jones) Galapagos verwacht dit jaar minder omzet uit de verkoop van ontstekingsremmer Jyseleca dan eerder gemeld. Dit bleek donderdag nabeurs uit de halfjaarcijfers van het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf.

"Als reactie op de veranderende marktdynamiek en het concurrentielandschap voor de JAK-klasse in Europa, zijn we bezig met het evalueren van verschillende strategische opties voor Jyseleca", zei Galapagos in een toelichting op de cijfers.

Waar bij de jaarcijfers over 2022, die in februari verschenen, werd gerekend op een omzet van 140 tot 160 miljoen euro uit Jyseleca in 2023, is die prognose nu verlaagd naar 100 tot 120 miljoen euro.

In de eerste zes maanden van 2023 kwam de omzet uit Jyseleca uit op 54,3 miljoen euro.

Verder rekent Galapagos voor dit jaar nog steeds op een cashburn van 380 tot 420 miljoen euro. "We blijven ons richten op het uitbreiden van onze portfolio en zullen onze middelen inzetten in onze strategische kerngebieden immunologie en oncologie", zei het bedrijf donderdag.

Er zat eind juni ruim 3,87 miljard euro in kas, tegenover 3,99 miljard eind maart.

In het eerste halfjaar behaalde Galapagos een omzet van bijna 329 miljoen euro. De R&D-kosten lagen op bijna 212 miljoen euro en onder de streep resteerde een verlies van iets meer dan 28 miljoen euro.

In dezelfde periode een jaar eerder behaalde Galapagos een omzet van 274 miljoen euro, met een opbrengst van 35,4 miljoen euro uit Jyseleca. De R&D-kosten lagen toen op 249,5 miljoen euro en onder de streep resteerde een verlies van ruim 32 miljoen euro.

Het aandeel zat in aanloop naar de halfjaarcijfers in de lift, nadat KBC Securities eerder deze week een koopaanbeveling op Galapagos plakte, plus een hoger koersdoel van 60,00 euro. De CAR-T-inspanningen van het bedrijf worden als zinvol ervaren, zei KBC.

Ook de immunologiefranchise van Galapagos heeft volgens KBC nog altijd waarde, maar de verwachtingen zijn inmiddels wel iets bescheidener.

Het aandeel Galapagos sloot donderdag op 38,59 euro.