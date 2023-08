We doen het voorbeurs met een A minder en veel Q2's

De AEX-indicatie is -0,8% en...

Wat een nieuws! Credit rater Fitch gooit even onverwacht een bommetje op de markten en vooral de VS. Het waardeert de VS een stap af van AAA naar AA+. De koersschade valt nog reuze mee, want dit is drastisch. Moody's hanteert Aaa en S&P 500 AA+. Nederland kent AAA (S&P en Fitch) en Aaa (Moody's).

Dit is vooral een probleem voor professionele beleggers die alleen in AAA-papier mogen beleggen. En het is natuurlijk slecht voor het prestige van VS, regering en president. En in principe gaat dit lenen duurder maken voor de VS. Bloomberg:



Verder doen we het vandaag weer met veel cijfers - zo meer - ADP arbeidsmarktrapport VS en AMD sloot gisteren +2,7% op Q2's.

Europese futures openen -0,5% à -1,0%

De Amerikaanse staan -0,3% (Dow Jones) tot -0,7% (Nasdaq 100)

In Azië is op China na, dat een paar tienden daalt, een sell-off gaande. Japan, Korea en Taiwan noteren rond 2% lager

De volatiliteit (CBOE VIX-index) doet +2,2% op 13,9 en de BofA MOVE-index (obligaties) staat +3,9% op 116,4

De dollar stijgt 0,2% naar 1,0994

Goud dikt 0,4% aan, olie stijgt 1,0% en crypto stijgt ruim een procent. Bitcoin doet het nu op $29.660,91

De rentes bewegen nog niet zo heel veel. Komt het nog, of..?



Aan EUR/USD iwa gisteravond en vannacht ook niet zo veel af te lezen:



Tot zover, want er is meer te doen vandaag. Er zijn weer cijfers op het Damrak. DSM-Firmenich meldt min of meer verwachte Q2's, nadat het eerder al de outlook voor 2023 had verlaagd. Deze cijfers bevestigen dat.



Wolters Kluwer rolt net door met haar Q2's en ziet de marges onder druk staan. Ze herhaalt wel de outlook.



JDE Peet's Q2's kennen wat plussen en minnen en het past de outlook iets aan.



Hier is die herziene outlook:



OCI's Q2's laten zien hoe cyclisch het bedrijf is. Na die winstexplosie van afgelopen jaren is er nu een halvering van de omzet, en verlies.



Macro van de dag is het Amerikaanse ADP arbeidsmarktrapport juli over de private sector, of weten we intussen wel dat de werkgelegenheid blijkbaar niet stuk te krijgen is?



De agenda:

00:00 OCI - Cijfers tweede kwartaal

07:00 DSM-Firmenich - Cijfers tweede kwartaal

07:00 JDE Peet's - Halfjaarcijfers

08:00 Wolters Kluwer - Cijfers tweede kwartaal



En dan nog even dit

Toch nog een plus voor de Dow Jones:

WATCH: August kicked off in typically slow fashion for US stocks, with Wall Street’s main indexes ending mixed as investors await earnings from tech giants and Friday’s key jobs report https://t.co/19eDWTLJYX pic.twitter.com/NdMI6GRZGb — Reuters Business (@ReutersBiz) August 2, 2023



Het verhaal:

US credit rating downgraded from AAA by Fitch. Here's what you need to know https://t.co/akMrPS7nnL pic.twitter.com/mNNp07P8Tu — Bloomberg TV (@BloombergTV) August 1, 2023



Iets betere cijfers dan verwacht, maar iets mindere outlook:

AMD revenue falls 18% as PC market shows continued weakness https://t.co/bEa9szNAKA — CNBC (@CNBC) August 1, 2023



Tsss...

AMD's CEO says it may build an AI chip specifically for the China market, similar to what Nvidia did after the US imposed restrictions on tech exports. This is the kind of effort that is drawing increasing scrutiny in Washington. https://t.co/xP8HIxmFPv — Peter Elstrom (@pelstrom) August 2, 2023



Aan de Nasdaq:

EXCLUSIVE: SoftBank’s chip unit Arm is targeting an IPO at a valuation of between $60 billion and $70 billion as soon as September https://t.co/hsWHRktHQX — Bloomberg Technology (@technology) August 2, 2023



Geldt raakt op?

The US air travel boom appears to be fading https://t.co/ijhrOECQlA — Bloomberg Markets (@markets) August 2, 2023



De enige autofabrikant die niet vol voor EV gaat:

WATCH: Toyota, the world's top-selling automaker, scored an operating profit of $7.8 billion in the first quarter - up 94% from a year earlier, and above analyst forecasts https://t.co/vkCn2ttoub pic.twitter.com/QNbfBDtfzC — Reuters Business (@ReutersBiz) August 2, 2023



Veel plezier en succes vandaag.