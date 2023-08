AMD boekt lagere winst en omzet Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Halfgeleiderfabrikant AMD heeft in het tweede kwartaal iets beter dan verwacht gepresteerd. De zwakke PC markt drukte de omzet en winst, dat bleek bij de publicatie van de resultaten dinsdag nabeurs.



Het nettoresultaat was een winst van 27 miljoen dollar, nadat een jaar eerder nog 447 miljoen dollar winst geboekt werd. De winst per aandeel van 0,58 dollar was hoger wel dan de verwachting van 0,57 dollar. De omzet daalde van 6,6 miljard naar 5,4 miljard dollar. Dat was iets beter dan de 5,31 miljard dollar die de markt verwachtte. Outlook



Voor het derde kwartaal van 2023 verwacht AMD een omzet van ongeveer 5,7 miljard dollar, plus of min 300 miljoen dollar, en dat de niet-GAAP-brutomarge ongeveer 51 procent zal bedragen. AMD noteerde in de handel nabeurs ongeveer 4 procent hoger, waarbij gedurende de reguliere handel het aandeel 2,8 procent hoger was gesloten. Bron: ABM Financial News

