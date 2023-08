JDE Peet's iets voorzichtiger over winstgevendheid Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) JDE Peet's heeft in het afgelopen halfjaar de omzet licht zien verbeteren, terwijl de winstgevendheid minder sterk daalde dan voorzien, maar het bedrijf werd wel iets voorzichtiger over de winstgevendheid in de rest van dit jaar. Dit bleek woensdag voorbeurs uit de cijfers van de koffiespecialist met een notering aan het Damrak. De omzet steeg van 3,9 miljard naar 4,0 miljard euro, een autonome groei van 3,5 procent. De omzet werd door analisten geschat op 4,0 miljard euro en autonoom rekenen de analisten op een stijging met 3,8 procent. De hoogste raming lag op een groei van 5,9 procent, maar er werd ook rekening gehouden met een krimp van 0,4 procent. De groei is prijsgedreven. De prijzen stegen met 6,8 procent, terwijl de volumemix met 3,3 procent daalden. Analisten rekenden op een prijsstijging in de eerste zes maanden van 8,6 procent en een daling van de volumemix met 5,2 procent. De aangepaste EBIT van JDE daalde van 631 miljoen naar 581 miljoen euro. Dat is beter dan de 552 miljoen euro die analisten hadden verwacht. Autonoom was dit een daling van 3,0 procent. De consensus ging uit van een krimp van 9,3 procent. De onderliggende winst van JDE bedroeg in het afgelopen halfjaar 411 miljoen euro, of 0,85 euro per aandeel. Dat was 1,05 euro in dezelfde periode vorig jaar. Hier rekenden analisten op 0,82 euro per aandeel. Outlook JDE zei te verwachten dat de rest van het jaar de marktomstandigheden "volatiel en kwetsbaar" blijven. Daarbij is het volgens de koffiespecialist onduidelijk wat de transitie in Rusland van internationale merken naar lokale merken tot gevolg heeft. Voor 2023 rekent JDE nog altijd op een autonome groei aan de bovenkant van de doelstelling voor de middellange termijn van 3 tot 5 procent, maar de aangepaste EBIT zal autonoom met enkele procenten stijgen óf dalen. Eerder ging JDE nog louter uit van een stijging met een laag enkelcijferig percentage, met daarbij een bescheiden stijging van de kosten. De schuldratio zal onder de 3,0 uitkomen met een vrije kastroom van ongeveer 400 miljoen euro. Dit is een toevoeging die JDE woensdag deed. Eind juni stond de schuldratio op 2,8, met een vrije kasstroom van 14 miljoen euro. Verder wil JDE het dividend nog altijd stabiel houden. De analistenconsensus rekent op 4,4 procent omzetgroei in 2023, met een stijging van de aangepaste EBIT van 1,3 procent. De doelstellingen voor de middellange termijn zijn een groei van het aangepaste bedrijfsresultaat met circa 5 procent, terwijl de omzet ook na 2023 autonoom zal groeien met 3 tot 5 procent. Bron: ABM Financial News

