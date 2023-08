Meer omzet voor Wolters Kluwer Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Wolters Kluwer

(ABM FN-Dow Jones) Wolters Kluwer heeft in de eerste zes maanden van 2023 de omzet zien stijgen, maar het aangepaste resultaat zien afnemen, waarbij de jaaroutlook werd herhaald. Dit bleek woensdag voorbeurs uit de cijfers van het databedrijf. De omzet kwam uit op 2,725 miljard euro tegen 2,60 miljard euro een jaar eerder. Tegen constante wisselkoersen betekende dit een stijging met 4 procent, autonoom was dit een plus van 6 procent. "Circa 50 procent van onze digitale omzet komt van producten die gebruikmaken van AI, en we beschouwen generatieve AI als een aanvullend, krachtig instrument om waarde voor onze klanten te genereren", zei CEO Nancy McKinstry woensdag. De aangepaste operationele winst daalde autonoom met 3 procent naar 711 miljoen euro. De marge daalde van 28,2 naar 26,1 procent. Netto verdiende Wolters Kluwer op aangepaste basis 537 euro, 10 miljoen euro meer dan een jaar eerder. Tegen constante wisselkoersen was dit echter een daling van 2 procent. De aangepaste winst per aandeel steeg met 6 procent van 2,04 naar 2,17 euro. Op basis van constante wisselkoersen was dit een plus van 2 procent. Interimdividend Wolters Kluwer wil een interimdividend uitkeren van 0,72 euro per aandeel Wolters Kluwer, goed voor 40 procent van het totaaldividend over 2022. Aandeleninkoop Wolters Kluwer heeft van het lopende aandeleninkoopprogramma van 1 miljard euro tot en met 2 augustus van dit jaar 503,5 miljoen euro ingekocht. Outlook Het databedrijf herhaalde de outlook voor dit jaar. Wolters Kluwer voorziet voor 2023 nog altijd een hoge enkelcijferige procentuele groei van de aangepaste winst per aandeel. Verder rekent het databedrijf op een aangepaste operationele marge van 26,1 tot 26,5 procent en een aangepaste vrije kasstroom van circa 1,2 miljard euro. Over 2022 was dit 1,22 miljard euro. Na de eerste zes maanden van dit jaar zat Wolters Kluwer op 495 miljoen euro, 2 miljoen euro minder dan in de eerste zes maanden van 2022. Bron: ABM Financial News

