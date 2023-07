ASML loopt gestaag op

Bericht delen via:

In de kopgroep van de Nederlandse beurs schitteren de halfgeleideraandelen. Dit jaar steeg ASML met ruim 30%. ASMI boekte year to date een winst van 74%, terwijl Besi met bijna 87% wist op te lopen.

Ter vergelijking, de AEX steeg dit jaar met 12,5%.

De chippers werden de afgelopen week geholpen door een positief rapport over de Europese halfgeleiderindustrie van Jefferies. De Amerikaanse zakenbank verhoogde het koersdoel voor ASML naar €950 en voor ASMI tot €600. Dit zou voor ASML een stijging van meer dan 40% betekenen en voor ASMI zelfs 45%.

Woensdag voorbeurs komt ASML met de kwartaalcijfers. Zoals altijd kijk ik voorafgaand daaraan naar de technische plaatjes. Deze keer beoordeel ik ook Besi, dat ik op de IEX Beleggersdag in het slotdebat als sterkste aandeel van de Nederlandse beurs koopwaardig heb getipt.

Er zijn technisch wel wat verschillen tussen deze twee chippers.

Besi:

Besi heeft alle weerstanden van betekenis gebroken en beweegt op recordhoogte in uncharted territory

De uptrend van Besi is krachtig; toppen en bodems liggen ver uit elkaar

Koerspotentieel bedraagt ruim 41%

ASML:

ASML heeft nog het all-time high rond op €777,50 te overwinnen

De uptrend van ASML is ingedikt; toppen en bodems lopen in elkaar over

Koerspotentieel bedraagt 17%

Halfgeleidersector trekt de kar

Ik heb wel vaker betoogd dat halfgeleiders de rest van de beurs meetrekken. De sector halfgeleiders is cruciaal voor de Nederlandse aandelenbeurs. Dat kan ook niet anders: chips zijn verweven in de gehele samenleving en zitten in nagenoeg elk denkbaar product.

Vandaag bekijki ik ASML en Besi.

Lange termijn: ASML richting all-time high

ASML heeft in de recente terugval op €628,40 een hogere bodem achtergelaten binnen de stijgende trend. Het positieve technische beeld wordt bevestigd doordat de koers boven voorgaande toppen weet te blijven Er ligt steun op €628,40 (bodem van 7 juli). Het eerste koersdoel ligt op €777,50 (all-time high van 19 november 2021).

De chipper vormt al sinds eind vorig jaar voortdurend hogere bodems. De uptrend is echter ingedikt: toppen en bodems lopen in elkaar over. Desondanks oogt het technische plaatje positief.

Belangrijk is dat de 200-dagenlijn een stijgende trend weergeeft en de koersdalingen steeds opvangt. Verder tendeert de B.O.B.-lijn mooi omhoog, wat illustreert dat ASML beter presteert dan de rest van de markt.

Lange termijn: Besi in uncharted territory



Besi is, technisch bezien, een van de sterkste fondsen op de Nederlandse beurs. Ten eerste noteert de chipper op recordniveaus nadat die alle oude toppen wist te breken. Daarnaast heeft Besi zichzelf als een van de meest consistente outperformers bewezen. De uptrend van Besi is bovendien zeer krachtig: toppen en bodems liggen ver uit elkaar.

Besi heeft het luchtruim gekozen nadat de toppen van eind 2022 rond €87,76 waren gebroken. Ik heb dit koopsignaal besproken in Tech op pole position.

Vervolgens heeft Besi een perfecte hogere pullback bodemgevormd boven die oude top. Het aandeel heeft hiermee ruimte gekregen voor een verdere stijging. Ons eerste koersdoel ligt op €150 (berekend koersdoel). Zolang de steun op €87,76 (bodem van 18 november 2021) intact blijft, handhaven we een positieve visie.

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde van Besi laat een krachtig opwaarts verloop zien. Dit wijst op een positieve technische conditie. De stijgende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft aan dat Besi veel beter presteert dan de rest van de markt. Die indicator vergelijkt het koersverloop van Besi met het marktgemiddelde.