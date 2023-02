Sector halfgeleiders goed op koers

Volatiliteit kan aandelen in de halfgeleiderindustrie niet ontzegd worden. Technisch heeft de sector de afgelopen 12 maanden last van mood swings. Dat zien we terug in soms forse rally's.

In de eerste helft van 2022 was de sector de gebeten hond met sterke koersdalingen van in enkele gevallen meer dan 50%, maar het tij lijkt te zijn gekeerd.

Forse heroplevingen bij de chippers

Op de Nasdaq klom Advanced Micro Devices in no time van $55 naar ruim $80, terwijl Applied Materials van $70 naar ruim $120 swingde en Texas Instruments van $145 naar $183.

Op de Nederlandse beurs zijn de uitslagen navenant. ASML noteerde in oktober nog ruim onder de $400 en staat nu 60% hoger. ASMI steeg in die periode met een zelfde percentage, terwijl Besi de afgelopen maanden er zelfs 77% wist bij te sprokkelen.

Daarom wil ik deze keer de SOX-index goed bekijken. Deze index volgt de grootste bedrijven in de Amerikaanse halfgeleidersindustrie.

De SOX-index klimt nipt door de weerstand 3.087,44

De SOX-index wordt thans door voormalige top rond 3.087,44 punten gedrukt. Bij een overtuigende doorbraak treedt hierdoor een technische verbetering op. Het volgende koersdoel ligt daarna rond 3.633,14 punten (top van 29 maart 2022). Steun hanteren we op 2.704,29 punten (bodem van 19 januari).



SOX zet vorige toppen onder druk

De SOX-index kruipt weer boven de de top van augustus vorig jaar rond 3.087,44 punten, zij het nipt. De dalende trend is al verlaten en er is bovendien een hogere bodem rond 2.445 punten gevormd.

Dit geeft aan dat het aanbod boven de markt afneemt en de kopers terugkeren. Pas na een overtuigende uitbraak boven weerstand 3.087,44 punten (top van 5 augustus 2022) klaart het beeld op, en daarna wordt 4.068,15 punten het volgende opwaartse koersdoel.

De steun ligt rond 1.983,71 punten (bodem van 10 februari 2020).

De 200-dagenlijn van de SOX-index krult opwaarts. Dit duidt op een verbetering in de technische conditie.



Meerjarengrafiek SOX-index

Op de meerjarengrafiek van van de SOX-index vanaf 2008 is de opwaartse trend afgebakend met bodemlijn A. Deze bodemlijn bakent een zeer krachtige uptrend af, waarbij de index in waarde nagenoeg is vertwintigdvoudigd.

De kruisingen van de koers met de 200-dagenlijn, de zogeheten crossings, lijken het begin en het einde van de correcties redelijk goed in te luiden. We zien dit ook bij individuele chipaandelen.

Deze meerjarengrafiek herbergt de volgende positieve signalen:

Steeds hogere bodems, waarmee bodemlijn A is bewezen

Sinds 2015 is de trend versneld

Er tekent zich een iets steilere bodemlijn B af.

De koers van de SOX-index beweegt weer boven de 200-dagenlijn (glooiende rode doorlopende lijn)

De 200-dagenlijn krult bovendien weer opwaarts

De kortetermijn-neerwaartse trendlijn C is verlaten



