Voorbeurs is het de grote vraag of het meer of minder dan 3,1% wordt

Het is het bekende beeld voorbeurs, het gaat weer om tienden. De AEX indicatie is +0,3% na een keurig stijgend Wall Street.

We doen het vandaag met Amerikaanse inflatiecijfers, een handvol nieuwtjes en verder is het eigenlijk nog steeds afwachten welke richting de markt nou kiest. Het brede beeld is vooral zijwaarts, met een voorzichtige neiging tot stijging. Dat is misschien niet eens zo gek met (dreigende) recessie en hoge rentes, zeg het maar.

Wellicht is het wachten op een trigger voor een duidelijke richting, maar het kan ook als een dief in de nacht.

Europese futures openen 0,2% 1a 0,5% hoger

De Amerikaanse staan +0,1% (blue chips) tot 0,2% (tech)

In Azië dalen China en Japan rond 0,7% en lopen Hong Kong, Korea en Taiwan een halfje op

Alibaba +0,6%

Tencent +1,3%

TSMC +0,2%

Samsung +0,3%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) stat -1,5% op 14,8 en de BofA MOVE Index (obligaties) doet -3,5% op 127,3

De dollar daalt 0,2% naar 1,1027

Goud stijgt 0,4%, olie zakt 0,1% en crypto loopt een paar tienden op. Bitcoin doet het nu op $30.606,35

De rentes moet nu even wat terug, maar houden de hoogste standen sinds heel lang op schootsafstand. Voor onze tienjaars is dat 3,08% van eerder dit jaar.



Laatste nieuws! Nou, als wij de aandelen dan niet blieven, zet Air France KLM ze zelf maar op een tientje :-)



Wekker op 14:30 uur, Amerikaanse inflatie. Het is het cijfer van de week, want bij een afwijkingen kunnen de koersen schudden. Bloomberg schrijft hierover:

Math will flatter the annual figure a bit, but even so, the rapid slowdown in price increases marks a key milestone. The 3.1% median estimate is just one percentage point higher than the average inflation rate in the three years before the pandemic.



All that glitters isn’t gold, though. Even if inflation is slowing, that doesn’t mean Americans are seeing lower prices. Compared with last year, groceries, clothes and car repair are all more expensive — just to name a few.



Furthermore, a key measure watched by the Federal Reserve — known as “core” CPI — is anticipated to show prices for goods and services excluding food and energy are still up 5% from a year ago.

That’s likely to not only keep pressure on the central bank to further raise interest rates (Fed officials’ next meeting is in two weeks) but maintain them higher for longer.



Nog een keer Bloomberg, citaat:

Hier is het hele rijtje cijfers:



Rond 15:00 uur kijken we hier nog wel een keer, dan weten we waarschijnlijk wel zeker, of de Fed over twee weken al dan niet de rente nog met een kwartje verhoogt. Daar gaat de markt nu vrij unaniem vanuit.



Dit zijn weer de inflatieverwachtingen van de markt en u zit hoe taai die zijn. Zowel voor de dollar en euro is het niet onder 2% te krijgen, het wettelijke mandaat voor zowel Fed als ECB. Vandaar ook dat zowel de centrale banken zelf als de beurs denkt dat de klus nog niet is geklaard, ergo er komen meer verhogingen.



Dan nog even dit: het momentum is er, het geld is er en de interesse: waar blijft de tsunami aan AI-bedrijven die de beurs bestormen om te cashen, net zoals recent met EV's en ooit met dotcoms? Die is er niet en zo tasten we in het duister hoe groot de interesse is en of er alweer bubbeltoestanden zijn. En nu is er dit.

Alphasense is een hip AI-bedrijf, maar nergens staat in de tekst of het al dan niet een beursgang overweegt. Het geeft wel een inkijkje in hoe AI start-ups worden gewaardeerd. In april was er nog een financieringsrondje die op een een waarde van $1,8 miljard uit kwam en nu $2,5 miljard dus. Dat is +38,9%. In drie maanden.

Is dit het grote verschil met de dotcom-hype? Toen kwamen bedrijven die iets met internet deden per strekkende meter naar de beurs. Bij voorkeur zwaar verlieslatend. Nu niet, wellicht heeft private equity diepe zakken. Bovendien heeft een beursgang nu meer voeten in aarde dan toen gelet op alle regelgeving en disclaimers.

AI startup Alphasense is raising funds at a $2.5 billion valuation. That's a big jump just since April.



Nog één ding, mijn moeder viert vandaag haar 92e verjaardag. Ze had een mooi ritje kunnen maken! Koers eerst een jaar finaal tegen haar ingelopen en vervolgens... Dit is trouwens alleen de prijsindex, hier komt het herbelegde dividend nog bij. Wie tekent er niet blind voor dat we de komende 92 jaar wéér zo'n ritje maken?



De S&P 500 sloot +0,7% en de Nasdaq 100 +0,5 en inderdaad, vanmiddag is er die inflatie en vrijdag komen de grootbanken met Q2-cijfers.

De S&P 500 sloot +0,7% en de Nasdaq 100 +0,5 en inderdaad, vanmiddag is er die inflatie en vrijdag komen de grootbanken met Q2-cijfers.



Nog één of twee kwartjes verhoging, is dat de vraag?

Nog één of twee kwartjes verhoging, is dat de vraag?



Intussen in de polder, het loopt op:

Intussen in de polder, het loopt op:



Kijk, dan houdt u ook nog eens een keer wat over, mocht u in Japan gaan beleggen:

Kijk, dan houdt u ook nog eens een keer wat over, mocht u in Japan gaan beleggen:



Hybride, dus niet helemaal elektrisch:

Hybride, dus niet helemaal elektrisch:



Chips maken is niet zomaar even een keuze, blijkt eens te meer:

Chips maken is niet zomaar even een keuze, blijkt eens te meer:



Nog even van gisteren, faillissement dreigt zelfs? Helaas, wanbeleid. Het spat er af.

Nog even van gisteren, faillissement dreigt zelfs? Helaas, wanbeleid. Het spat er af.



Citaat:

Companies around the globe took on a record $456 billion of net new debt in 2022/23, although higher interest rates should reduce appetite for new borrowing ahead, Janus Henderson said in a report published on Wednesday.



The net new debt taken on in 2022/23 pushed outstanding net debt up by 6.2% on a constant-currency basis to $7.80 trillion, surpassing a previous peak in 2020/21, at the height of the COVID pandemic.

Corporate net debt hit record in 2022/23, but borrowing appetite to decline - Janus Henderson https://t.co/o6uPXC2ZGe pic.twitter.com/RWjSmHXWQs — Reuters Business (@ReutersBiz) July 11, 2023



Om 23:00 uur onze tijd:

Om 23:00 uur onze tijd:



Tot slot nog even een kleine gedachte van ondergetekende:

"Beleggers vluchten naar #goud"



Deze kop van @BNR doet mij aan column van me denken uit januari 2020



Want de kop Beleggers vluchten uit goud is namelijk nog nooit gemaakt https://t.co/hBEwOATGQi pic.twitter.com/XIUVgCqjYA — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) July 11, 2023



Veel plezier en succes vandaag.