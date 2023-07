Sterke sectoren: tech, auto's, retail en industriële goederen

Iedereen met tuinervaring begrijpt dat het lastig planten is in de winter omdat er dan niets groeit.



Beste Royce,



De beste planttijd voor bomen & planten is juist de periode van november tot februari….., mits er geen vorst in de grond zit. Daarnaast scheelt het heel veel water geven in het late voorjaar en de zomer. Klein grut zoals violen en alles wat tot categorie behoort, kan je beter in het voorjaar planten……