Sterke sectoren: tech, auto's, retail en industriële goederen

Aan het begin van een nieuwe economische cyclus doen sommige sectoren het beter dan andere. Technisch zijn nu tech, auto´s, retail en industriële goederen favoriet.

Tijdens het seminar op de IEX Beleggersdag, afgelopen vrijdag, hebben collega Wouter Slot en ik de huidige stand van de economie in kaart gebracht. Als vervolg hierop heb ik in mijn column van gisteren (dinsdag) aangegeven dat wij in aandelen meer dynamiek verwachten. Deze keer bespreek ik van welke sectoren wij het meest verwachten.

Welke sectoren?

Iedereen met tuinervaring begrijpt dat het lastig planten is in de winter omdat er dan niets groeit. Hetzelfde geldt voor de financiële wereld: ook daarin zijn er seizoenen, mede bepaald door de economische cyclus waar we ons op dat moment in bevinden.

Sommige sectoren doen het beter aan het begin van economische groei, anderen juist aan het einde ervan. Met de vierjarige business cycle kunnen we deze financiële seizoenen beter begrijpen en in kaart brengen.

Volgens de de vierjarige business cycle bevinden we ons nu aan het begin van een nieuwe economische cyclus. Op de IEX Beleggersdag hebben wij dat scenario dan ook bekeken. Vervolgens hebben wij aangegeven dat er de komende maanden meer risico genomen mag worden in tech, auto´s, retail en industriele goederen.

Deze keuze hebben wij uiteraard getoetst aan de hand van de technische plaatjes.

Banken lijkten technisch wat achter te blijven

Banken zouden volgens vierjarige business cycle ook interessant zijn. Zij hebben echter hun period of fame inmiddels al gehad en lijken nu technisch wat achter te blijven. Denk aan ING, dat in de periode oktober tot maart ruim 50% is opgelopen, maar sindsdien flink is gedaald en underperformt. Ik wees daar recent nog op.

Deze keer bespreek ik de trackers in tech, auto´s, retail en industriële goederen. Maar ik begin met de AEX, die de weerstand van 777,58 punten nipt wist te overschrijden.

AEX-index doet aanval op weerstand van 777,58 punten

De AEX-index verbetert, maar de uitbraak boven de weerstand van 777,58 punten (de top van 16 februari) is nog te nipt. Het technische beeld klaart verder op indien de weerstand van 777,58 (de top van 16 februari) op basis van de slotkoers definitief opwaarts wordt gebroken.

Na een overtuigende en blijvende uitbraak boven de horde van 777,58 punten wordt 829,66 het volgende opwaartse koersdoel.

De recente serie hogere koersbodems geeft wel aan dat beleggers op hogere niveaus (bij-)kopen. Steun voor de Nederlandse beurs ligt rond 745,26 punten (de bodem van 22 maart).

Sector Technology ETF

Het technische plaatje van de iShares STOXX Europe 600 Technology ETF (ISIN-code: DE000A0H08Q4) verbetert nu een voorgaande koerspiek opwaarts is doorbroken. Eerder brak de tracker al uit de dalende trend.

Met de doorbraak en slotstand boven de voorgaande koerspiek is er opwaarts potentieel vrijgemaakt richting de weerstand van €81,99 (de top van 19 november 2021). Bij een daling onder de steun van €62,06 (de bodem van 28 april) treedt een verzwakking op.

De 200-dagenlijn laat een stijgende trend zien. Dit geeft een positieve technische conditie weer.

De B.O.B.-indicator (blauwe lijn) krult omhoog en geeft aan dat de Sector Technology ETF beter begint te presteren dan de markt.

Het is een mooi technisch plaatje, waarbij het opwaarts potentieel van ruim 18% interessant is.





Sector Automobiles ETF

De iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts ETF (ISIN: DE000A0Q4R28) is technisch bezien flink verbeterd. Nadat eerst de dalende trend opwaarts is doorbroken, is de ETF nu ook boven de oude weerstand gesloten.

Met deze technische verbeteringen is er ruimte vrij gemaakt richting de weerstand van €66,27 (de top van 14 januari 2022). Steun ligt rond €53,64 (de bodem van 28 april).

De 200-dagenlijn laat een stijgende trend zien. Dit duidt op een positieve technische conditie.

De bodemende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft aan dat de Automobiles & Parts ETF weer beter presteert dan de markt. De B.O.B.-indicator vergelijkt het koersverloop van ETF met dat van het marktgemiddelde.

Let op beperkt potentieel. Tegenover een beperkt potentieel van minder dan 10% staat wel een zeer laag risico. Met een stijgende trend is er sprake van een positieve risk/reward-ratio.

Sector Retail ETF

Het technische plaatje van de iShares STOXX Europe 600 Retail ETF (ISIN-code DE000A0H08P6) wordt steeds beter. De neerwaartse trend is doorbroken. Bovendien heeft de Sector Retail ETF ook een nieuwe, hogere koersbodem gevormd.

De uitbraak boven de voorgaande koerspieken rond €35 heeft ruimte vrijgemaakt voor een koersstijging tot de weerstand van €45,06 (de top van 19 november 2021).

Bij een eventuele doorbraak onder de steun van €33,03 (de bodem van 26 mei) verzwakt het technische plaatje bij de Sector Retail ETF.

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde van de Sector Retail ETF laat een opwaarts verloop zien. Dit wijst op een positieve technische conditie.

B.O.B. van de Sector Retail ETF loopt omhoog en geeft betere prestaties aan vergeleken met de rest van de markt.

Is is voor de lange termijn interessant. Het opwaarts potentieel met ruim 24% is prima, tegenover een laag risico. Dat zorgt voor een gunstige risk/reward ratio.





Sector Industrial Goods & Services ETF

De stijgende trend van de iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services ETF (ISIN-code: DE000A0H08J9) heeft aan de bovenkant ruimte tot €84 (berekend koersdoel).

Het technische plaatje blijft positief zolang het patroon van hogere toppen en bodems wordt voortgezet. Steun bevindt zich rond €66,90 (de bodem van 24 maart).

De 200-dagenlijn van de Sector Industrial Goods & Services ETF laat een opwaarts verloop zien. Dit duidt op een positieve technische conditie.

De opkrullende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft aan dat de Sector Industrial Goods & Services ETF minder achterblijft bij de rest van de markt.

Dit is een redelijk technisch plaatje, waarbij het opwaarts potentieel goed is. Let wel op de zwakke risk/reward-ratio.

Let op dividendlekkage bij iShares trackers

Voor Nederlandse beleggers zijn er twee belangrijke aanbieders in trackers, te weten iShares en VanEck. Het is goed om te weten dat u met trackers te maken kunt hebben met dividendlekkage. Dat gaat over het gedeelte van de buitenlandse dividendbelasting dat de beheerders van de ETF niet meer terug kunnen krijgen uit het buitenland.

Beide aanbieders, iShares en VanEck, hanteren dezelfde kosten, spreiding en tracking error. Ook keren ze beide het dividend één keer per kwartaal uit.

Het grote verschil tussen de iShares AEX ETF en de VanEck AEX ETF is de dividendlekkage. De iShares AEX ETF heeft een dividendlekkage van gemiddeld 0,26%.

NB

Ik wil benadrukken dat de bovenstaande keuzes zijn gebasseerd op de vierjarige business cycle. Deze keuzes geïdealiseerd en beslist geen dwingend beleggingsadvies vormen. Wij adviseren nadrukkelijk om altijd contact op te nemen met uw beleggingsadviseur of vermogensbeheerder.