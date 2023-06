Beleggers houden hun ´buy the dips´-gedrag vol

De AEX flirt opnieuw met haar weerstand. Die is in februari rond 777,58 punten gevormd. Alle rally's van de AEX zijn sindsdien daar gestrand.

De lichte technische zwakte van de AEX afgelopen week heeft geen serieuze gevolgen gehad, maar een doorbraak boven de weerstand is noodzakelijk om een nieuwe rally in gang te zetten. Daarna wordt 829,66 punten het volgende opwaartse koersdoel (het all-time high van eind 2021). Op langere termijn kan het nog veel verder omhoog; ik heb het koersdoel van duizend punten nog steeds niet ingetrokken.

Intussen blijft de aandelenmarkt haperen, zwevend tussen hoop (de recessie valt mee) en vrees (er komen nieuwe renteverhogingen). Heel veel, zo niet alles, zal afhangen van de inflatie in Europa.

Inflatieplaatjes vriendelijk maar niet eenduidig

Als we over de grens kijken, dan zijn de inflatieplaatjes vriendelijk maar niet eenduidig.

In Spanje is de inflatie in juni gedaald tot 1,9%. Daarmee is Spanje het eerste Europese land waar de inflatie onder de 2% is beland. Dat percentage is het streven van de Europese Centrale Bank (ECB).

In Duitsland steeg de inflatie in juni naar 6,8% (van 6,3% in mei).

De Italiaanse inflatie was in juni 6,7%.

In België daalt de inflatie wat naar 4,15%.

Nederland komt deze week met de nieuwste inflatiecijfers. In mei bedroeg de inflatie in ons land 6,1%. Vanaf deze maand gebruikt het Centraal Bureau voor de Statistiek een nieuwe methode om het inflatiecijfer te berekenen. Vorig jaar schoot de inflatie nog omhoog naar ruim 10%, het hoogste percentage ooit. Als toen de nieuwe rekenmethode was gebruikt, was de inflatie lager uitgevallen.

Om het inflatieplaatje nog meer te compliceren, meent De Nederlandsche Bank (DNB) dat we voorlopig nog niet van de stijgende prijzen af zijn. Vooral de zogenoemde kerninflatie, waarin energie en voeding niet worden meegeteld, blijft volgens DNB veel te hoog.

Vooralsnog blijft de Bloomberg Commodity index, die het koersverloop van de belangrijkste grondstoffen weergeeft, dalen. De laatste weken neemt het tempo van de dalingen overigens wel wat af. Maar lagere grondstofprijzen blijven hoe dan ook signalen van afnemende inflatie afgeven. Dus die race is nog lang niet gelopen.

Buy the dips

Sinds eind vorig jaar heeft de AEX meerdere hogere koersbodems weten te vormen. Deze hogere lows geven aan dat beleggers op grotere dips blijven instappen en bijkopen. Er zit dus nog koopkracht in de markt. Deze hogere bodems zijn een uiting van het buy the dips-gedrag van Nederlandse beleggers.

Het startpunt van de opmars vormde het dieptepunt op 11 oktober rond 611,74 punten

Op 30 december is een low op 688,24 punten neergezet

Daarna volgde de hogere koersbodem van 24 maart op 710,89 punten

Ten slotte de steun op 745,26 punten ofwel de hogere pullbackbodem van begin april

Deze keer bekijk ik de plaatjes van de AEX-index, zowel lang als kort. En ik beoordeel de wereldwijde grondstoffenindex, om te zien of die iets kan aangeven over inflatie.

Lange termijn: Bloomberg Commodity-index maakt pas op de plaats

De iPath-Bloomberg Commodity-index stabiliseert binnen de neerwaartse trend. De huidige adempauze geeft aan dat de verkoopdruk in de Commodity-index afneemt. We worden iets minder negatief. Bij een daling onder de laatste bodem wordt de neerwaartse trend hervat. Steun ligt rond 27,18 (bodem van 3 december 2021). Enkel na een slotstand boven weerstand 32,81 (gevormd op 21 april) komt er mogelijk opwaarts potentieel vrij.

Bij de Commodity-index laat het 200-daags voortschrijdende gemiddelde een zwak verloop zien. Bovendien ketst elke rally van de grondstoffenindex op de 200-dagenlijn af. Dit geeft een negatieve technische conditie weer.

Vooralsnog blijft de Bloomberg Commodity-index signalen van afnemende inflatie afgeven. Wellicht geeft de consolidatie van de laatste weken aan dat het dalingstempo van de inflatie iets afneemt.



Korte termijn: AEX-index wacht af

De AEX-index beweegt zijwaarts met gelijke toppen. Maar de beurs oogt niet kritiek. Een nieuwe rally start pas na een doorbraak en slotstand boven de weerstand van 777,58 punten (gevormd op 16 februari). Daarna kan het verder omhoog richting 829,66, het all-time high van medio november 2021.

De ondertoon is niet onvriendelijk. Steun ligt rond 745,26 punten (top van 22 maart).



Lange termijn: Buy the Dips gedrag blijft voor hogere bodems zorgen

De AEX-index tendeerde in de eerste 6 maanden van dit jaar zijwaarts. De enige echte rally van de Nederlandse aandelenbeurs was in de eerste 6 weken. Er ligt een zware weerstand rond 777,58 punten (gevormd op 16 februari).

Positief is dat de AEX-index sinds eind 2022 steeds hogere koersbodems weet te vormen. Blijkbaar blijven de kopers actief op de Nederlandse beurs. Hun buy the dips-gedrag blijft voor hogere bodems zorgen.

Een doorbraak boven de weerstand rond 777,58 punten is noodzakelijk om een nieuwe rally in gang te zetten. Daarna wordt 829,66 het volgende opwaartse koersdoel (het all-time high van eind 2021). Op langere termijn kan het nog veel verder omhoog.

De steun bevindt zich rond 710,89 punten (de bodem van 24 maart).

De 200-dagenlijn van de Nederlandse beurs laat een mooi opwaarts verloop zien. Dit geeft een positieve technische conditie weer.

