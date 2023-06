Lichte technische schade voor aandelen

Twijfel over de stand van de economie begint sporen op Europese beurzen achter te laten. De AEX lijkt voorlopig niet over de top van februari rond 777,58 punten te kunnen breken. In de afgelopen weken zijn alle rally's van de AEX daar vastgelopen.

Aannemelijk is dat ook de technische ontwikkelingen elders in Europa invloed hebben op onze AEX-index. De Duitse DAX is recent afgeketst op het all-time high van november 2021 rond 16.290,19. Ook de Eurostoxx 50 is op een eerdere top gestuit.

Aandelen laten het kopje hangen

Door de twijfel op korte termijn over de economie heeft de AEX recent een flinke dip gemaakt. Daarbij is het kortetermijnpatroon met hogere bodems afgebroken.

Er is wat technische schade, maar die is niet dramatisch. Zoals ik hier al meerdere malen heb aangegeven is het technische scenario in langetermijnperspectief nog steeds goed.

Belangrijk is dat alle Europese beurzen nog boven de 200-dagenlijn fluctueren. Bovendien staan die 200-dagenlijnen nog steeds mooi naar boven gericht. Dit bevestigt de positieve technische langetermijnconditie. Kortom, er is géén reden voor paniek.

Opnieuw beoordeel ik de plaatjes van de AEX-index, ik kijk zowel lang als kort. Tevens laat ik de langetermijngrafieken van de Duitse beurs en de Eurostoxx 50 zien.

Korte termijn: AEX-index teruggeworpen door de weerstand



De AEX-index zet het herstel niet door. Recent is de herstelfase, de serie hogere bodempjes, afgebroken. Hierdoor krult de Nederlandse beurs weer neerwaarts om.

De serie hogere bodems is op onderstaande kortetermijngrafiek gemarkeerd met het rode stippellijntje.

De steun rond 745,26 punten (bodem van 22 maart) is niet in gevaar. Weerstand voor de Nederlandse beurs ligt op 777,58 punten (gevormd op 16 februari).



Lange termijn: AEX-index strandt op oude topjes

De AEX-index laat al sinds begin dit jaar een zijwaarts koersverloop zien. Het technische plaatje van de Nederlandse beurs blijft echter overeind zolang er hogere koersbodems worden gevormd.

We wachten op een doorbraak en slotstand boven de weerstand. Na een uitbraak boven de horde 777,58 wordt 829,66 punten het volgende opwaartse koersdoel.

De steun bevindt zich rond 710,89 (bodem van 24 maart) en de weerstand rond 777,58 punten (gevormd op 16 februari).

De 200-dagenlijn van de Nederlandse beurs laat een mooi opwaarts verloop zien. Dit geeft een positieve technische conditie weer.



Lange termijn: Dax-index strandde op all-time high

De DAX index is, binnen de opwaartse trend, gestrand op het all-time high rond 16.290,19 punten (top van 19 november 2021).

De stijgende fase wordt gecontinueerd zodra de Duitse beurs boven de weerstand weet te breken. Pas daarna mag men verdere koersstijgingen verwachten. Omdat de Duitse beurs dan in onontgonnen gebied terechtkomt, zijn er geen referentiepunten. Het berekende koersdoel ligt rond 18.000 punten. De DAX index heeft pas steun rond 14.458,39 punten (bodem van 24 maart).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde laat een stijgende trend zien. Dit wijst op een positieve technische conditie.



Eurostoxx 50 loopt zich vast

De Euro Stoxx 50-index loopt zich vast op weerstand 4.415,23 punten (de top van 19 november 2021). Desondanks blijft het patroon met hogere bodems intact.

Zolang de correcties van de Euro Stoxx 50-index worden opgevangen door de 200-dagenlijn (rode glooiende lijn) is de schade beperkt. Die laat bovendien een opwaarts verloop zien. Dit valideert de positieve technische conditie.



