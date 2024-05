Update: opnieuw sterke omzetgroei voor Envipco Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Envipco heeft in het eerste kwartaal opnieuw flink meer omzet geboekt, terwijl de brutowinst bijna verdubbelde. Dat maakte de fabrikant van statiegeldmachines dinsdag voorbeurs bekend. "2024 gaat verder waar 2023 ophield, met een sterke omzetgroei en commercieel momentum", aldus CEO Simon Bolton in een toelichting op de kwartaalcijfers. Voor het eerst in de geschiedenis van het bedrijf overschreed de omzet, indien de cijfers voor een periode van 12 maanden worden doorgerekend, de 100 miljoen euro. De omzet van Envipco steeg in het eerste kwartaal met 164 procent op jaarbasis van 10,4 miljoen euro naar 27,4 miljoen euro. Deze stijging is vooral te danken aan Europa, waar de omzet van 2,3 miljoen naar 19,9 miljoen euro steeg. Met name in Griekenland, Hongarije en Roemenië deed Envipco het goed. De fabrikant boekte een brutowinst van 9,6 miljoen euro, tegen een winst van 3,5 miljoen euro een jaar eerder. De brutomarge verbeterde van 33,9 procent naar 35,0 procent afgelopen kwartaal. Het EBITDA-resultaat steeg van 0,9 miljoen euro negatief naar 2,7 miljoen euro positief. De operationele winst bedroeg 1,1 miljoen euro. Envipco boekte een negatieve operationele kasstroom van 2,7 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2024. Dit werd voor een groot gedeelte veroorzaakt door een toegenomen werkkapitaal van 4,8 miljoen euro voor hogere voorraden en nog te ontvangen bedragen. De kas bedroeg 33,5 miljoen euro aan het einde van het eerste kwartaal van 2024. Outlook De vooruitzichten voor Envipco blijven veelbelovend met een scala aan marktkansen. Zeker nu in de EU statiegeld op flessen en blikjes steeds meer een verplichting wordt. Envipco heeft eerder een reeks doelstellingen op het gebied van marktaandeel en brutomarge gesteld van respectievelijk 30 en 40 procent. Dat moet lukken door een omzet in 2025 die 4 tot 6 keer hoger ligt dan in 2021. Envipco is naar eigen zeggen goed op weg om deze doelstellingen waar te maken. Het aandeel Envipco steeg dinsdag met 4,4 procent. Update: om informatie en koersreactie toe te voegen en aan te geven dat werkkapitaal in euro's is. Bron: ABM Financial News

