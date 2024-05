Europese beurzen lager rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag lager in een afwachtende markt. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een verlies van 0,5 procent op 522,60 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,6 procent naar 18.661,45 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 1,0 procent met een stand van 8.114,81 punten. De Britse FTSE daalde 0,3 procent naar 8.396,73 punten. Het eerstvolgende richtpunt voor de markt betreft de publicatie van de notulen van de Fed. Die staat voor woensdagavond geagendeerd. Volgens IG moet dat de belegger wijzer maken over het moment waarop het beleidsorgaan de rente denkt te verlagen. Een ander punt van aandacht volgt een paar uur na de notulen, namelijk de cijfers van Nvidia. De verwachtingen zijn zo hooggespannen dat een teleurstelling bijna onvermijdelijk is, waarschuwden experts van ING. Olie werd dinsdag goedkoper. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 0,7 procent in het rood op 78,78 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 83,14 dollar werd betaald, een daling van eveneens 0,7 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0872. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0852 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0862 op de borden. Bedrijfsnieuws Volgens Berenberg kunnen Europese defensiespecialisten als Rheinmetall, Leonardo en Thales profiteren van een overwinning door Donald Trump bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen, omdat deze waarschijnlijk de steun aan Oekraïne terugschroeft en Europa zo dwingt meer uit te geven aan defensie. Europa zit nu op 74 miljard euro aan steun, de VS op 91 miljard dollar. Rheinmetall verloor 1,2 procent, Leonardo 1,0 procent en Thales 0,5 procent. Generali maakte over het eerste kwartaal solide cijfers openbaar die ook zicht geven op een herstel in het segment levensverzekeringen. De nettowinst kwam uit op 1,12 miljard euro tegen een verwachting van 979 miljoen euro. De koers zakte toch 3,2 procent. Kingfisher deed het over het eerste kwartaal iets beter dan verwacht, ondersteund door gunstige kalendereffecten. De koers daalde 1,0 procent. Citi Research verlaagde het advies voor het Belgische Umicore van Kopen naar Houden en het koersdoel van 40,00 naar 22,00 euro na het verrassende vertrek van de CEO en de strategiedirecteur bij Umicore vorige week. "Dit suggereert dat de board niet langer gelooft in de strategie van het bedrijf. Wat de toekomst brengt, voelde nog nooit zo onzeker", aldus de analisten van Citi. De koers, vorige week al goed de klos, verloor 3,0 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het rood. De toonaangevende S&P 500 index steeg maandag 0,1 procent tot 5.308,13 punten, de Dow Jones index verloor 0,5 procent op 39.806,77 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent hoger op 16.794,87 punten. Bron: ABM Financial News

