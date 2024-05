Futures wijzen op adempauze Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een terughoudende opening tegemoet. Rond lunchtijd noteerden de futures op de S&P 500 fractioneel lager en daalden die op de Nasdaq met 0,1 procent. De Dow Jones index wist zich maandag niet te handhaven boven de 40.000 punten en lijkt ook dinsdag vooralsnog onder deze benchmark te blijven. De S&P en Nasdaq wonnen maandag wel terrein. De techindex steeg zelfs naar een nieuw record. Simon Wiersma van ING wees erop dat de VIX index, ook wel de angstgraadmeter van de S&P 500 index genoemd, voor het weekend daalde naar het laagste niveau sinds 2019. Steeds meer 'beren' capituleren en verhogen hun koersdoelen voor de S&P 500 index. Een beetje laat, maar toch, aldus de investment manager. Analisten van Deutsche Bank denken dat de S&P eind dit jaar op 5.500 punten staat, 400 punten hoger dan waar de Duitse bank eerder vanuit ging. De analisten zien de vooruitzichten voor de bedrijfswinsten in 2024 stijgen. De totale winst per aandeel voor S&P 500-bedrijven dit jaar zal uitkomen op 258 dollar, denkt Deutsche, wat een groei op jaarbasis van 13 procent zou zijn. De consensus van FactSet ligt op een groei van 11,1 procent. Het huidige cijferseizoen is over zijn hoogtepunt heen, hoewel woensdag nog wel de resultaten van chipreus Nvidia op de rol staan. "De verwachtingen zijn zo hooggespannen dat een teleurstelling bijna onvermijdelijk is", aldus Wiersma. Op macro-economisch vlak is het dinsdag opnieuw rustig. Volgende richtpunt zijn de notulen van het laatste rentebesluit van de Federal Reserve, die woensdagavond verschijnen. De euro/dollar handelde dinsdag rond lunchtijd licht hoger op 1,0873, terwijl de obligatierentes licht daalden. De olieprijzen daalden tot een procent. Bedrijfsnieuws Nvidia steeg licht in de voorbeurshandel. Maandag steeg het aandeel met 2,5 procent tot net onder de hoogste koers ooit. Li Auto daalde maandag bijna 13 procent na teleurstellende kwartaalcijfers en lijkt dinsdag nog eens 3,5 procent in te moeten leveren. Sectorgenoot XPeng steeg dinsdag voorbeurs 7 procent na het openen van de boeken. In het afgelopen kwartaal steeg de omzet en liep het verlies terug. Woonwinkel Lowe's behaalde afgelopen kwartaal een lagere omzet en ook de vergelijkbare omzet, voor de markt een belangrijke graadmeter, daalde, maar de cijfers waren wel beter dan verwacht. De outlook werd gehandhaafd. Het aandeel steeg 2,2 procent in de voorbeurshandel. De aandelen van Zoom Video Communications noteerden voorbeurs tot 2 procent lager. De online vergadertool opende maandag nabeurs de boeken. De kwartaalcijfers waren weliswaar beter dan verwacht, maar de outlook voor het lopende tweede kwartaal stelde teleur. Dat kon een verhoging van de verwachtingen voor het hele jaar niet compenseren. Warenhuis Macy's komt later vanmiddag met de kwartaalcijfers. Slotstanden De S&P 500 index steeg maandag 0,1 procent tot 5.308,13 punten, de Dow Jones index verloor 0,5 procent op 39.806,77 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent hoger op 16.794,87 punten, een nieuwe all time high. Bron: ABM Financial News

