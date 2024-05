Macy's verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Macy's

(ABM FN-Dow Jones) Macy's heeft de vooruitzichten voor heel het jaar verhoogd, nadat de resultaten over het eerste kwartaal de verwachtingen overtroffen, wat erop duidt dat het herstel bij de Amerikaanse warenhuisketen vorm begint te krijgen. De omzet daalde ten opzichte van het niveau van vorig jaar, maar in mindere mate dan Wall Street had voorspeld. Ondertussen overtrof de aangepaste winst de verwachtingen, bleek dinsdag uit de kwartaalcijfers. De omzet daalde afgelopen kwartaal met 2,7 procent tot 4,84 miljard dollar, meer dan de 4,82 miljard dollar die analisten geraadpleegd door FactSet verwachtten. De nettowinst daalde van 155 miljoen naar 62 miljoen dollar en exclusief eenmalige posten bedroeg de gecorrigeerde winst 0,27 dollar per aandeel. Analisten hadden gerekend op 0,16 dollar per aandeel. De laatste cijfers bieden nog meer geloofwaardigheid aan de moderniseringsinspanningen van CEO Tony Springs. Springs zei dinsdag dat Macy's investeringen in product, presentatie en ervaring aan kracht winnen. Outlook Voor het hele jaar verwacht Macy nu een omzet tussen de 22,3 miljard en 22,9 miljard dollar, terwijl eerder werd voorspeld dat de omzet tussen de 22,2 miljard en 22,9 miljard dollar zou liggen. De aangepaste winst per aandeel voor het gehele jaar zal naar verwachting tussen de 2,55 en 2,90 per aandeel uitkomen. Eerder voorspelde het bedrijf een gecorrigeerde winst van tussen de 2,45 en 2,85 dollar per aandeel. Het aandeel steeg na de cijfers met ruim 3 procent in de Amerikaanse voorbeurshandel. Bron: ABM Financial News

