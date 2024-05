AEX doet klein stapje terug, ASMI enige stijger

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs doet dinsdag een stapje terug, nadat de AEX tijdens een rustige Pinkstermaandag nog 0,2 procent hoger sloot op 914,95 punten. Dat was een aanscherping van het record van ruim 913 punten, dat afgelopen donderdag werd bereikt.

Aan het einde van de ochtend noteerde de AEX 0,5 procent lager op 910,71 punten.

De beursagenda is vandaag vrijwel leeg. Later in de week volgen meer marktimpulsen, met onder meer woensdag de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve en de samengestelde inkoopmanagersindexen. Ook komt Nvidia woensdag nabeurs met kwartaalcijfers, waarvoor de verwachtingen opnieuw hooggespannen zijn.

Ook investment manager Simon Wiersma van ING wees op het aandeel Nvidia, dat gisteren een fractie onder de 'all time high' sloot. De verwachtingen zijn zo hooggespannen dat een teleurstelling bijna onvermijdelijk is, waarschuwde Wiersma.

Verder merkte de expert van ING op dat de VIX index, ook wel de angstgraadmeter van de S&P 500 index genoemd, vrijdag daalde naar het laagste niveau sinds 2019. Steeds meer 'beren' capituleren en verhogen hun koersdoelen voor de S&P 500 index. Een beetje laat, maar toch, aldus Wiersma.

Verder lieten maandag een aantal Fed-prominenten weer van zich horen. Zo gaf Atlanta Fed-voorzitter Raphael Bostic aan dat hij nog altijd verwacht dat de Fed de rente dit jaar maar één keer zal verlagen, vermoedelijk in het vierde kwartaal. De uitspraken temperden de marktverwachtingen, maar desondanks leidden ze niet tot sterk dalende aandelenkoersen. Het merendeel van de ondervraagden van de CME FedWatch Tool anticipeert er nu op dat de rente in september wordt verlaagd door de Fed.

Vanuit Azië kwam er een tegenwind waarbij de Hang Seng index in Hongkong de negatieve uitschieter was met een verlies van circa twee procent. De techgiganten Tencent en Alibaba waren de boosdoeners. Zo stopte onder meer Tencent vannacht de langverwachte lancering van zijn computerspel Dungeon & Fighter Mobile, vanwege serverproblemen, aldus persbureau Bloomberg.

In Duitsland bleken de producentenprijzen in april te zijn gedaald, en ook sterker dan een maand eerder. Op jaarbasis daalden de prijzen met 3,3 procent, na een daling met 2,9 procent in maart. De energieprijzen daalden afgelopen maand met 8,2 procent op jaarbasis.

Op de oliemarkten daalden de prijzen, waarbij beleggers zich zorgen maken over de Amerikaanse inflatie en rentetarieven, wat wellicht de consumenten én industriële vraag kan drukken. Een vat Brent olie daalde 0,7 procent naar 83,12 dollar.

De rentes daalden licht en de euro/dollar bleef dicht bij huis op 1,0868.

Stijgers en dalers

Onder de overwegend roodgekleurde hoofdaandelen was ABN AMRO met een verlies van 1,4 procent de grootste daler. Prosus verloor 1,1 procent. Tencent, waarvan Prosus grootaandeelhouder is, daalde vanochtend in Hongkong met 3,5 procent.

ASMI was het enige aandeel in de AEX dat in het groen noteerde, maar de winst van 0,2 procent was bescheiden.

In de AMX ging Alfen met maar liefst 16 procent onderuit na cijfers. De laadpalenspecialist boekte in het eerste kwartaal van 2024 een licht hogere omzet, terwijl het aangepaste EBITDA-resultaat en de marge daalden, waarmee de resultaten van het bedrijf ruim onder de verwachtingen van analisten uitkwamen. Wel herhaalde Alfen de outlook voor 2024 en presenteerde het een tijdelijke CFO, terwijl de zoektocht naar een permanente financieel directeur doorgaat.

Degroof Petercam verlaagde na deze cijfers het koersdoel voor Alfen van 55,00 naar 46,00 euro. "Gezien de hoge shorts in het aandeel, zal deze misser vermoedelijk resulteren in een erg rode dag op de beurs", waarschuwde Degroof, die het beleggersvertrouwen een nieuwe knauw ziet krijgen.

Flow traders kon 2,1 procent bijschrijven en OCI won 1,3 procent.

In de AScX waren NSI en Renewi de witte raven met winsten van 0,6 en 0,4 procent.

Fastned en Sif verloren 2,8 en 3,3 procent.

Op de lokale markt won Envipco ruim 6 procent, na een sterk eerste kwartaal, waarin de omzet met 164 procent steeg.