Minder winst voor Lowe's Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Lowe's heeft over het eerste kwartaal een lagere winst geboekt op een licht lagere omzet, maar de resultaten waren beter dan verwacht en de jaaroutlook bleef ongewijzigd. Dit bleek dinsdag uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse woonwinkel en doe-het-zelfketen. Het concern boekte het afgelopen kwartaal, dat eindigde op 3 mei, een nettowinst van 1,755 miljard dollar, ofwel 3,06 dollar per aandeel, in vergelijking met 2,260 miljard dollar, ofwel 3,77 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar eerder. De aangepaste winst was met 3,67 dollar aanmerkelijk beter dan de 2,95 dollar waar analisten geraadpleegd door FactSet op rekenden. De omzet daalde van 22,347 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder naar 21,364 miljard dollar het afgelopen kwartaal. Analisten gingen uit van een omzet van 21,137 miljard dollar. De vergelijkbare omzet daalde afgelopen kwartaal met 4,1 procent. Hier rekenden analisten op een krimp van 5,5 procent. Outlook Lowe's voorziet voor het gehele gebroken boekjaar nog altijd een omzet van 84 tot 85 miljard dollar. De vergelijkbare omzet daalt vermoedelijk met 2 tot 3 procent op jaarbasis. De winst per aandeel werd ook dinsdag nog altijd geraamd op 12,00 tot 12,30 dollar per aandeel. De kapitaaluitgaven worden geschat op 2 miljard dollar. Het aandeel Lowe's noteerde dinsdag in de elektronische handel voorbeurs 2,2 procent hoger. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.