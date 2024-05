Valuta: euro en dollar in evenwicht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag onaangeroerd op het peil waar de munt vrijdag ook op noteerde in afwachting van nieuwe impulsen. "Die zouden moeten komen van de notulen van de Fed, die woensdagavond naar buiten komen", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Daaraan vooraf gaan woensdagochtend de Britse consumenten- en productenprijzen over april en zoals de hele valutamarkt momenteel vooral reageert op inflatiedata kunnen deze voor bewegingen in het Britse pond zorgen", aldus Van der Meer. De terughoudende verwachtingen van de voorzitter van de Fed van Atlanta, Raphael Bostic, van maandag bracht weinig beweging in de dollar met zich mee. Bostic zei bij Bloomberg TV dat de Amerikaanse inflatie in zijn verwachting geleidelijk en langzaam daalt. Hij ziet daarmee voor dit jaar de Fed de rente nog altijd maar één keer verlagen. Bostic vindt de kans op een renteverlaging ondergeschikt aan de zekerheid dat de Amerikaanse prijzen weer terug zijn bij een stijging van 2 procent en denkt dat het nog even duurt voordat de Fed die zekerheid heeft. Van der Meer ziet na de Fed-notulen de inkoopmanagersindices over mei van donderdag als de eerstvolgende aanleiding voor een beweging in de dollar. De euro noteerde dinsdag nog geen 0,1 procent hoger op 1,0865 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8548 Britse pond. Het Britse pond noteerde onveranderd op 1,2712 dollar. Bron: ABM Financial News

