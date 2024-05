CEO: omzetvertraging raakt Alfen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) De tegenvallende cijfers in het eerste kwartaal bij Alfen zijn vooral het gevolg van een vertraging bij het kunnen toekennen van de omzet. Dit zei CEO Marco Roeleveld van Alfen in gesprek met ABM Financial News. Dit speelde vooral bij het segment Batterijopslag. Zorgen dat deze omzet niet alsnog in het tweede kwartaal zal worden geboekt, heeft Roeleveld niet. En dat is ook reden dat de topman geen aanleiding zag om de outlook voor heel 2024 te verlagen. Alfen mikt voor 2024 op een omzet van 590 tot 660 miljoen euro, met een verbetering van de EBITDA-marge, die 11,3 procent in 2023 was. Over het doorzetten van de energietransitie heeft Roeleveld geen twijfel. "Een fundamenteel goede trend. We kijken met vertrouwen naar de toekomst." Op vragen van ABM Financial News wat momenteel een bedreiging is voor de outlook, noemde de CEO eventuele nieuwe handelsbeperkingen, die de macro-economische groei zouden drukken en mogelijk ook kunnen betekenen dat het aanbod van materialen uit China wordt beperkt. Ten aanzien van de problemen met de transformatorstations voor Liander, de zogeheten Pacto's, zei Roeleveld dat die zijn opgelost en de productie weer is hervat. De totale kosten van de kwestie schat Alfen op 5 miljoen euro. "Onze beste schatting." Die problemen hebben volgens de CEO "scherpe discussies" opgeleverd, ook omdat Liander hierdoor zelf met vertragingen te kampen kreeg, maar inmiddels is weer begonnen met het uitleveren van de stations, na groen licht van Liander voor de door Alfen aangedragen oplossing voor het probleem. Over de aanstelling van een tijdelijke CFO in de persoon van Onno Krap zei Roeleveld dat "tijd een dominante factor" was. De zoektocht naar een nieuwe permanente CFO zou veel tijd vergen, nadat de benoeming van Boudewijn Tans aan de vooravond van de jaarvergadering op 9 april werd ingetrokken. "En een CFO is in deze situatie [bij Alfen] belangrijk". Kortom, liever een ervaren financieel directeur voor tijdelijk dan een permanente CFO met een lang zoekproces, aldus Roeleveld. Het aandeel Alfen daalde dinsdag met 15,4 procent naar 35,62 euro. Bron: ABM Financial News

